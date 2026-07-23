Università di Foggia, riconosciuta la qualità del Dottorato Bismart

Il Dottorato di Ricerca “Biotechnology and Smart Practices for a Sustainable Management of Natural Resources, Food and Agriculture (BISMART)” dell’Università di Foggia ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per la progettazione e l’erogazione del percorso di dottorato, attestando la conformità del sistema di gestione della qualità ai più elevati standard internazionali.

Si tratta di un risultato di particolare rilievo, che riconosce l’efficacia dei processi organizzativi e formativi adottati dal corso di dottorato e testimonia l’impegno costante del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) nella promozione di una formazione di terzo livello, e della formazione in generale, improntata alla qualità, all’innovazione e al miglioramento continuo.

Il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, ha espresso plauso per il prestigioso risultato conseguito: “La certificazione ISO 9001:2015 ottenuta dal Dottorato BISMART rappresenta motivo di orgoglio per l’intero Ateneo. È la dimostrazione di come l’Università di Foggia sappia investire in qualità, innovazione e governance dei processi formativi. Mi auguro che questa esperienza possa diventare un volano virtuoso per l’intero Ateneo, favorendo la diffusione di una cultura della qualità sempre più consolidata e contribuendo a rafforzare la competitività e l’attrattività dei nostri percorsi di formazione e ricerca a livello nazionale e internazionale”.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Direttore del Dipartimento DAFNE, prof. Agostino Sevi, che ha sottolineato come questo importante traguardo rappresenti “la conferma dell’eccellenza dei percorsi formativi del Dipartimento e della capacità del DAFNE di investire in modelli organizzativi avanzati, orientati alla qualità e all’internazionalizzazione. La certificazione costituisce un riconoscimento del lavoro svolto da tutta la comunità accademica e rafforza ulteriormente il ruolo del Dipartimento quale punto di riferimento nella formazione superiore e nella ricerca”.La Coordinatrice del Dottorato BISMART, prof.ssa Maria Luisa Amodio, ha evidenziato il valore strategico della certificazione: “Questo riconoscimento rappresenta un’importante conferma del percorso di crescita intrapreso dal nostro dottorato, che si afferma sempre più come una delle punte di diamante del Dipartimento. La certificazione non è soltanto un attestato di qualità, ma dimostra come sia possibile progettare e gestire un percorso di alta formazione attraverso processi strutturati, condivisi e continuamente monitorati. BISMART intende proporsi come modello innovativo nella gestione della formazione dottorale, mettendo al centro i dottorandi, la qualità della ricerca e il dialogo costante con il mondo produttivo e gli stakeholder”.

Per il Presidente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Dottorato, prof. Antonio Bevilacqua, la certificazione rappresenta al tempo stesso un punto di arrivo e un nuovo punto di partenza: “Una certificazione ISO non costituisce soltanto un riconoscimento di eccellenza. Essa rappresenta soprattutto un’assunzione di responsabilità verso il miglioramento continuo, la gestione sistematica dei processi e la capacità di misurare le proprie performance. Significa operare secondo principi di trasparenza, tracciabilità e attenzione costante alle esigenze degli studenti, dei docenti e di tutti gli stakeholder, nella convinzione che la qualità debba essere un processo dinamico e condiviso”.



Pubblicato il 23 Luglio 2026