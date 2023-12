Università di Foggia, la valutazione della qualità passa dal 2025

Più di 150 partecipanti, fra connessi online e in presenza, per seguire l’incontro che l’Anvur ha tenuto con l’Università di Foggia. Un appuntamento che l’Ateneo, con la delegata del rettore al coordinamento delle attività per la programmazione e l’accreditamento Mariarosaria Lombardi, cercava da tempo, almeno dalla scorsa estate, sulla scia di quanto avvenuto in altre università italiane.

Si è formalizzato in una fase particolare vissuta dall’Ateneo di Foggia, la tensione sul nuovo dipartimento di Scienze Sociali la cui proposta, com’è noto, è stata approvata di recente dal senato accademico e che tiene conto dell’anno 2024-2025 per il suo avvio. Si tratterebbe di far nascere il terzo dipartimento di area economica nel giro di pochi anni, e rispetto alla cui costituzione, nel corso dell’incontro, sono state chieste delucidazioni. Al momento, tuttavia, non v’è nulla di certo né sulla sua futura costituzione, né sui tempi necessari nel caso venisse approvato.

Da quello che ha detto il prof. Tronci, membro del consiglio direttivo di Anvur, dipenderà dal “piano strategico” dell’università stessa e dalla congruità del dipartimento rispetto a esso, da quanto sia più o meno “impattante” rispetto a una serie di altri fattori che vanno dalla sostenibilità dell’offerta alle strutture necessarie, dai docenti da impiegare alla domanda del territorio. Sono in corso una serie di richieste di chiarimenti e di indagini per capire se ci sono le condizioni per dare il via alla richiesta di una quarantina di docenti.

L’orizzonte di riferimento dell’Ateneo è il 2025, quando avverrà la valutazione e l’accreditamento dell’Unifg sulla base del nuovo modello per l’Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento (Ava 3). A questo e al nuovo bando “Valutazione della Qualità della Ricerca” (VQR 2020-2024)

è stato dedicato l’incontro cui ha preso parte Antonio Uricchio, presidente nazionale Anvur, Alessandra Celletti, vice presidente, e Massimo Tronci, membro del consiglio direttivo. “Si tratta di due anni in cui sarà coinvolto ogni settore dell’Ateneo, la responsabilità dei requisiti di qualità è di tutti, non solo dei presidi e di chi ha deleghe assegnate dal rettore. Questa alla programmazione e all’ accreditamento il rettore Lorenzo Lo Muzio ha voluto crearla, come da protocolli individuati da Anvur, proprio per dare ancora più supporto nel processo di accertamento della qualità. L’incontro a Foggia è stato un primo passo, un modo per sensibilizzare tutta la comunità e capire i processi che devono essere rispettati.”

Era il 2018 quando l’Università di Foggia ha ricevuto l’ultima visita della Cev, la commissione di esperti per la valutazione. In cinque anni da piccolo ateneo statale è diventato “medio” con 13mila iscritti, la valutazione da “soddisfacente- dice Lombardi- può essere migliorata”.

A proposito della novità contenute nell’ultimo modello Ava 3, spiega la professoressa associata presso il dipartimento di economia: “In primo luogo rafforza la visione unitaria della gestione degli Atenei e della qualità della didattica, ricerca e attività di terza missione. Il modello è cambiato sotto molti aspetti, punta molto sul piano strategico e su quanto siano stati centrati gli obiettivi. In pratica quanto di quello scritto nero su bianco sia stato realizzato dalla governance”.

Un altro punto da tenere presente è il bilancio di Ateneo. “È stata prevista una figura che prima non c’era, quella dell’esperto di sostenibilità economico-finanziaria. Si tratta di esperti scelti da un albo che gireranno per le varie università per fare queste verifiche. In questi due anni ci prepareremo all’arrivo delle Cev e avvieremo una formazione specifica per il personale rispetto al nuovo modello”.

Molto rilievo è dato anche alla terza missione, che è la capacità di interagire con il territorio, formare con specifici corsi, avviare embrioni di impresa che con dall’università attecchiscono sul territorio.

“Per noi questo settore è un fiore all’occhiello- dice Lombardi- penso per esempio al conto terzi, al servizio di ricerca richiesto all’Unifg dalle aziende o anche all’imprenditorialità accademica, che vanta alcuni importanti spin-off per esempio nel settore di economia e di agraria”.

Paola Lucino



Pubblicato il 21 Dicembre 2023