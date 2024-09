Università di Foggia. “Il gioco è una cosa seria”

Si è conclusa la manifestazione dedicata alla Settimana di accoglienza delle matricole dell’a.a. 2024/2025, organizzata dal 16 al 20 settembre dal Dipartimento di Studi Umanistici, in collaborazione con il Comune di Foggia. Questo evento speciale, progettato nell’ambito delle iniziative dipartimentali di Terza Missione, è stato finalizzato a facilitare l’inserimento degli studenti e delle studentesse nell’ambiente accademico e ad offrire loro un’esperienza coinvolgente e informativa.

Grande successo e grande seguito per il ricco programma di incontri, attività ed esperienze stimolanti che hanno avuto come elemento comune il gioco, inteso come strumento formativo e di apprendimento, oltre che come mezzo di esplorazione della realtà e stimolo della creatività e dell’interazione.

Più di mille i partecipanti all’intera programmazione e sold-out per tutti i laboratori, incontri e visite guidate a numero chiuso che hanno affollato via Arpi, grazie alla pedonalizzazione parziale e temporanea del primo tratto stradale. La chiusura al traffico veicolare ha trasformato lo spazio urbano del centro storico cittadino, unendo i due plessi del Dipartimento di Studi Umanistici e consentendo l’organizzazione di tutte le attività all’aperto.

“È una manifestazione che mi riempie di gioia e orgoglio e ringrazio il Comune di Foggia, la Sindaca Maria Aida Episcopo e gli assessori per il supporto, il patrocinio e la collaborazione fattiva – ha dichiarato la Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio -. Questa iniziativa rappresenta per voi studenti un’occasione preziosa per familiarizzare con l’ambiente universitario, perché siete i protagonisti e il motore della nostra ricerca. Nella progettazione di questo evento il Comune di Foggia ha avuto un ruolo rilevante: grazie alla pedonalizzazione del primo tratto di via Arpi possiamo, infatti, narrare una storia diversa della città, dove tutte le strade, anche le più piccole e strette, hanno tanto da raccontare. Abbiamo chiuso la strada per essere aperti e accoglienti con tutti voi, matricole e studenti, che siete la forza del nostro Dipartimento, e per coinvolgere nelle nostre attività di accoglienza l’intera cittadinanza, che si ritroverà unità, nel cuore del centro storico, a darvi il benvenuto, nella consapevolezza che l’Università è presidio di cultura e legalità”.

“Noi ci siamo, siamo al vostro servizio – ha dichiarato la Prorettrice Vicaria, Donatella Curtotti -. Questa Università è al servizio dei suoi studenti perché il futuro è nelle vostre mani. Siate spugne per quello che vi daremo, ma dovrete saperlo cogliere, facendo tutto con grande determinazione e umiltà. Oggi per voi matricole è un giorno importantissimo e l’Università è una grande casa, in cui ci sei perché hai voglia di esserci e di costruire ciò che sarai. Questo è un Dipartimento scoppiettante, bellissimo e si capisce dal fatto che nelle prime due file ci sono anche i vostri docenti, vuol dire che c’è passione e amore e questo è il volano, lo strumento migliore che voi possiate ricevere da parte nostra”.



