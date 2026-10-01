Università, alla Sapienza ‘Il mio primo passo’: progetto per benessere studenti

(Adnkronos) – E' stata inaugurata il 29 settembre, sotto il portico del Rettorato Università degli Studi di Roma “La Sapienza” “Il mio primo passo”, l’installazione partecipativa realizzata dall’artista visivo Mattia Varsalone, in arte Lunar, nell’ambito di Wave (Wellbeing and Assistance for Valuable Education). Al centro dell’opera, una domanda aperta dipinta dall’artista, “Oggi faccio il mio primo passo per…”, che studentesse e studenti hanno completato con parole, intenzioni e riflessioni personali, trasformando l’installazione in un’esperienza collettiva. L’evento ha dato forma e visibilità al messaggio di Wave: prendersi cura di sé può iniziare da un gesto semplice, concreto e possibile. Wave è il progetto con cui le Università e le Accademie del Lazio hanno costruito una risposta condivisa al bisogno di benessere della comunità di studenti, mettendo in rete competenze psicologiche, educative e sportive e rendendo più accessibili strumenti di ascolto, prevenzione e partecipazione. Vincitore del Bando Proben del Ministero dell’Università e della Ricerca e guidato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il progetto si rivolge a circa 140mila studentesse e studenti. La rete dei promotori comprende Sapienza, Università degli Studi della Tuscia, Università degli Studi di Roma “Foro Italico”, Lumsa, Unint, Accademia di Belle Arti di Roma e Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. Wave agisce su tre direttrici integrate: ascolto psicologico, movimento e comunità. "Wave nasce dalla volontà delle università e delle accademie del Lazio di rispondere in modo concreto a un bisogno sempre più diffuso tra gli studenti. I risultati preliminari della survey Proben, rivolta a un vasto panel di studenti, mostrano che oltre il 60% dei giovani coinvolti presenta indicatori di disagio psicologico e il 42,6% registra uno squilibrio tra impegno richiesto e riconoscimento ottenuto, associato al rischio di stress cronico. Questi dati confermano l’importanza di investire in ascolto, prevenzione e accompagnamento – commenta la Professoressa Anna Maria Speranza, Direttrice del Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute della Sapienza –. Ma per raggiungere davvero i giovani non basta mettere a disposizione servizi: è necessario parlare il loro linguaggio. Per questo abbiamo scelto di collaborare con Lunar, trasformando un tema complesso in un’esperienza partecipativa e vicina al vissuto degli studenti, ricordandoci che il benessere può iniziare da un gesto semplice: il coraggio di compiere il primo passo". Il cuore dell’iniziativa è il counseling psicologico gratuito e riservato, destinato agli studenti maggiorenni iscritti agli enti della rete. Dopo un primo colloquio, il percorso prevede quattro incontri con psicologi e psicoterapeuti e un colloquio di follow-up dopo circa tre mesi. Sono inoltre disponibili percorsi di gruppo dedicati, tra gli altri temi, alla regolazione emotiva, al perfezionismo e alla qualità del sonno. Accanto al counseling, Wave promuove attività di sport e benessere con SapienzaSport, Foro Italico, Cus Viterbo e Lumsa, e sviluppa gruppi di confronto tra pari guidati da studenti tutor formati con psicologi e pedagogisti. La campagna di comunicazione, pensata per avvicinare i servizi alla vita quotidiana degli studenti, comprende un sito dedicato, affissioni, contenuti social e il coinvolgimento di alcuni creator.

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Pubblicato il 1 Ottobre 2026