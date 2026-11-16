Università, al via candidature per il progetto di orientamento ‘Me.Mo – Merito e Mobilità Sociale’

(Adnkronos) – Sono aperte le candidature per l’edizione 2026-2027 di ‘Me.Mo. – Merito e Mobilità Sociale’, il progetto nazionale gratuito di orientamento universitario rivolto a studenti del penultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado che si distinguono per impegno e risultati scolastici, provenienti da contesti socioeconomici fragili. La Scuola Galileiana di Studi superiori dell’Università di Padova, tra i partner del progetto impegnati nell’accompagnare gli studenti nel percorso di orientamento e scoperta del mondo accademico, invita scuole e docenti a proporre, entro il 19 gennaio, studenti e studentesse individuati per merito, talento, e appartenenza a famiglie nelle quali il percorso universitario non rappresenta un’esperienza consolidata. I destinatari di Me.Mo sono soprattutto i ‘first generation students’, che potrebbero quindi beneficiare maggiormente di un accompagnamento strutturato nella scelta del proprio futuro formativo. Il percorso, offrendo loro strumenti e occasioni di confronto per conoscere meglio il mondo dell’università, orienta tra i diversi percorsi di studio con l’obiettivo di far compiere scelte più consapevoli dopo il diploma.

Insieme alla Scuola Galileiana, il progetto ‘Me.Mo – Merito e Mobilità sociale’ è promosso a livello nazionale dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (capofila), dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dal Collegio Superiore dell’Università di Bologna, dalla Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza Università di Roma e dall’Università Bocconi. “Le esperienze delle precedenti edizioni – si legge in una nota – evidenziano che il 90% dei partecipanti si è iscritto all’università, confermando il valore di un progetto che punta a rimuovere gli ostacoli culturali e sociali che possono limitare l’accesso agli studi superiori”. Il progetto si articola in diverse fasi. Dopo la raccolta delle candidature, una fase di selezione porterà alla definizione di una graduatoria nazionale fino a un massimo di 700 partecipanti. Nel mese di febbraio saranno comunicate agli studenti le suddivisioni in gruppi di appartenenza organizzati in base alla provenienza geografica. Prenderà così avvio il percorso che accompagnerà i partecipanti per tutto il 2027. Il programma prevederà poi incontri territoriali, attività di tutoraggio, momenti di orientamento universitario e un’esperienza residenziale prevista nel mese di giugno che offre ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino la vita universitaria e confrontarsi con studenti, docenti e ricercatori.

“Me.Mo. rappresenta un’opportunità concreta per offrire a ragazze e ragazzi capaci e motivati la possibilità di compiere scelte consapevoli sul futuro universitario a prescindere dal contesto socioeconomico di provenienza – sottolinea Gianguido Dall’Agata, direttore della Scuola Galileiana di Studi Superiori dell’Università di Padova -. Secondo i recenti dati diffusi dall’Istat sulle opportunità di studio e di carriera in Italia, solo il 17,6% dei giovani con genitori a basso titolo di studio consegue una laurea, a fronte del 75% dei figli di laureati. Questo evidenzia quanto sia ancora difficile per molti studenti trasformare il merito e il talento in reali possibilità di accesso agli studi universitari. Attraverso orientamento, tutoraggio e confronto diretto con il mondo accademico, Me.Mo. intende contribuire a ridurre queste disuguaglianze, ampliare gli orizzonti dei giovani talenti e favorire una vera mobilità sociale”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Novembre 2026