Unire semplicità, arte e bellezza a tavola? E’ possibile. Parola del famoso chef di Orsara di Puglia Peppe Zullo che alla gastronomia ha dato un’impronta molto personale: ricerca del bello, ma senza eccessi, da artigiano, come si autodefinisce. Insomma, concretezza coniugata ad eleganza, ma senza eccedere. Del resto, l’abc dell’eleganza è la sobrietà associata all’ umiltà che dal latino significa concretezza (humus). Non è casuale che Peppe Zullo abbia da tempo organizzato con successo nell’ incantevole Villa Jamele la rassegna “Simple food for intelligent people” e che vanti una cantina dei vini di eccellente livello.

Zullo, artista?

“Credo che oggigiorno il termine ‘artista’ nel mio settore sia fin troppo abusato, preferisco definirmi un artigiano che talvolta riesce a creare a livello sensoriale qualcosa di simile all’arte”.

Non sia modesto, via…

“Sicuramente nel cibo ci sono tutti gli elementi peculiari legati ai sensi che potremmo attribuire ad una emozione suscitata da un’opera d’arte: l’elemento sensoriale tattile, quello visivo e quello olfattivo, oltre che quello del gusto. Ogni chef che si rispetti deve tirare fuori il suo estro in cucina senza il quale il cibo sarebbe soltanto mera alimentazione. Anche se credo che gli eccessi non vadano mai bene”.

Preferisce la semplicità o l’elaborato?

“Negli ultimi anni credo ci sia stata una sopravvalutazione del piatto esageratamente elaborato, inflazionata anche dall’ influenza mediatica di tendenza: questi MasterChef, SuperChef in tutte le salse, ci hanno fatto dimenticare la bellezza della semplicità. La creazione di un piatto è una questione complessa, un equilibrio tra coinvolgimento di sensi e genuinità. Amo definirmi un cuoco contadino, proprio per la volontà di scegliere materia prima semplice,’ simple food for intelligent people’ mi dicono in America”.

Come deve essere il cibo per Zullo?

“Innanzi tutto bello da vedere, sano da mangiare, quindi la qualità è importante. Il mio mantra è ‘ che la tua medicina sia il tuo cibo ‘, e facile da realizzare. Adesso l’ultima tendenza dei cuochi moderni è abbondare negli ingredienti, che già sono difficili da reperire e poi nemmeno facili da individuare, io ritengo invece che sia meglio usare pochissimi ingredienti, ma ben miscelati tra loro. Ad un evento internazionale a Toronto ho presentato un piatto per rappresentare la nostra cucina italiana nel mondo, fatto soltanto da tre ingredienti semplici: purea di fave bianche, cicorielle selvatiche, e un filo di olio extravergine. Un piatto semplicissimo, genuino, ma anche e soprattutto democratico e alla portata di tutti. Tuttavia nella semplicità, mai trascurare l’aspetto artistico. Un piatto deve essere anche gioia per gli occhi”.

Quali sono i suoi colori preferiti in cucina? A quale artista si ispira maggiormente?

“Amando molto i fiori mi piace usarli anche nei miei piatti: il fior di zucca, quello di carciofo, il sambuco, con il quale ricreo meravigliosi ricami su risotti. Tantissimi artisti hanno dipinto fiori: i colori di Van Gogh, per esempio, mi ispirano moltissimo. Il suo giallo carico così particolare che io potrei utilizzare per un carciofo ripieno di burrata su letto di patate di margherita, o fiore di carciofo con ragù di mandarino caciocavallo Podolico al profumo di Melissa”.

Rossella Cea

