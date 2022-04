All’interno dell’iniziativa “Il mese della Lettura”, organizzata dall’Associazione di promozione sociale Daunia in Italy, venerdì prossimo 29 aprile alle ore 17.00 , presso l’Area “Writers’s Corner” della Biblioteca Provinciale “Magna Capitana” di Foggia ci sarà l’incontro con l’autore del libro “Unire le città per unire le nazioni. L’idea e la funzione della città in Giorgio La Pira”, Luca De Santis. L’attualità del pensiero di Giorgio La Pira è straordinaria anche alla luce delle ultime tragiche notizie di guerra, così come attuale è la riflessione sulla tematica della città che per La Pira era il punto di partenza per il progresso sociale. Egli era del tutto convinto che l’umanità è stata intessuta da virtù e valori per mezzo del ruolo e della funzione che alcune città hanno assunto nel corso della storia. L’autore racconterà i suoi studi sul Padre Costituente, frutto di anni di ricerca appassionata ed instancabile che l’hanno portato a scrivere il libro ed anche a continuare lo studio del suo attuale pensiero.

