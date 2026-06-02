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Union Brescia-Ascoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

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(Adnkronos) – È il giorno della finale d'andata dei playoff di Serie C. Oggi, martedì 2 giugno, l'Union Brescia sfida l'Ascoli – in diretta tv e streaming – nell'ultimo atto degli spareggi che regaleranno la promozione in Serie B. La squadra lombarda ha superato il Catania nell'ultimo turno, mentre i marchigiani hanno battuto la salernitana. Il ritorno è in programma domenica 7 giugno.  La finale tra Union Brescia e Ascoli è in programma oggi, martedì 2 giugno, alle ore 21.15. Ecco le probabili formazioni: 
Union Brescia (3-4-1-2): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi. All. Corini 
Ascoli (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D'Uffizi; Chakr. All. Tomei  La finale Union Brescia-Ascoli sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma anche in chiaro su quelli RaiSport. Il match si potrà vedere anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, su RaiPlay e su LaBChannel.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

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