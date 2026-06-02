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Union Brescia-Ascoli, gara sospesa per maltempo: cos’è successo

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(Adnkronos) –
Sospesa la finale dei playoff di Serie C. Oggi, martedì 2 giugno, l'Union Brescia ha ospitato l'Ascoli nell'andata dell'ultimo atto degli spareggi promozione per assegnare un posto nella prossima Serie B, in una partita che però è stata interrotta nel corso del secondo tempo. Ma cos'è successo al Rigamonti? A provocare la sospensione della finale è stato il maltempo che si è abbattuto su Brescia. Al 61', sul risultato di 1-1, sullo stadio ha iniziato a diluviare, con la palla che faticava a scorrere e il campo che si è riempito di pozzanghere.  L'arbitro Di Loreto, dopo essersi consultato con i due capitani, ha quindi deciso di sospendere il match e rimandare le squadre negli spogliatoi. Passati 15 minuti, il direttore di gara e i due capitani sono tornati in campo per effettuare un sopralluogo, che però ha dato esito negativo, con il match che è stato quindi definitivamente sospeso e verrà recuperato in data da destinarsi.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Giugno 2026

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