L’Università di Foggia avvierà le procedure per la modifica dello statuto e del regolamento di Ateneo per consentire agli studenti che frequentano il semestre filtro della facoltà di Medicina ed Odontoiatria di votare alle elezioni studentesche previste per il 25, 26 e 27 novembre prossimi. Inoltre, per consentire queste modifiche, le elezioni saranno rinviate di qualche giorno. Lo ha comunicato il rettore, Lorenzo Lo Muzio, in una nota inviata al ministero che, su sollecitazione della ministra Annamaria Bernini, era intervenuto sulla questione chiedendo al rettore di intervenire, tenendo conto che, a tutti gli effetti, gli iscritti al semestre filtro sono riconosciuti come studenti e quindi hanno tutti i diritti di elettorato attivo e passivo collegati allo status. La vicenda era stata sollevata nei giorni scorsi da associazioni studentesche che avevano chiesto al Ministero dell’Università e della Ricerca di intervenire prima delle votazioni. Il ministero aveva avuto un incontro a Roma con il rettore e, in risposta ad un quesito sulla questione posto dalla Conferenza dei Rettori, aveva specificato che può ritenersi che debba essere riconosciuto agli iscritti al semestre filtro il diritto di elettorato attivo e passivo, “lasciando agli atenei la definizione delle modalità concrete di esercizio di tale diritto”.



Pubblicato il 24 Novembre 2026