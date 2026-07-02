Unifg lancia “Sapere dove guardare” e punta sulla laurea internazionale

Si è svolta presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, la presentazione della nuova campagna di comunicazione dell’Università di Foggia dedicata alle immatricolazioni per l’anno accademico 2026/2027 e delle principali novità dell’Offerta formativa del prossimo anno accademico.

La conferenza ha rappresentato l’occasione per presentare una visione complessiva dello sviluppo dell’Ateneo, sempre più orientata all’innovazione, all’internazionalizzazione, alla sostenibilità e al rafforzamento del rapporto tra formazione, ricerca, territorio e sistema produttivo, insieme alla nuova campagna istituzionale “Sapere dove guardare”, che accompagnerà le immatricolazioni nei prossimi mesi.

Aprendo i lavori, il Rettore Lo Muzio ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, evidenziando come la campagna rappresenti il racconto dell’identità dell’Università di Foggia e del percorso di crescita compiuto dall’Ateneo negli ultimi anni. “Oggi presentiamo non soltanto una campagna di comunicazione, ma il racconto di ciò che l’Università di Foggia è diventata e continua a costruire ogni giorno: un Ateneo capace di offrire opportunità concrete, valorizzare i talenti e accompagnare i giovani nella costruzione del proprio futuro. “Sapere dove guardare” significa scegliere con consapevolezza, riconoscendo il valore di una formazione che mette al centro le persone e il loro percorso di crescita”.Nel presentare la campagna, il Delegato alla Terza Missione e alla Comunicazione, prof. Danilo Leone, ha spiegato il significato del claim “Sapere dove guardare”, nato dall’idea che scegliere l’università significhi saper riconoscere il valore delle opportunità offerte da un Ateneo attraverso risultati concreti, esperienze autentiche e una formazione di qualità.” Abbiamo scelto di raccontare l’Università attraverso esperienze vere, dati concreti e persone che rappresentano il valore della nostra comunità. La comunicazione non promuove semplicemente un’offerta formativa, ma restituisce l’identità di un Ateneo che produce conoscenza, innovazione e opportunità per il territorio e per le nuove generazioni.”Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione della nuova offerta formativa 2026/2027, illustrata dal Delegato alla Didattica, prof. Giorgio Mori, che ha evidenziato come l’Ateneo continui ad aggiornare e rafforzare i propri percorsi di studio per rispondere ai profondi cambiamenti della società e del mercato del lavoro. “Con 55 corsi di laurea, distribuiti nei sette Dipartimenti dell’Università di Foggia, l’offerta formativa conferma una forte vocazione multidisciplinare e internazionale, integrando innovazione didattica, dialogo con il mondo delle professioni e attenzione alle nuove competenze richieste dai processi di trasformazione economica, tecnologica e sociale“.

Particolare rilievo è stato riservato alla principale novità del prossimo anno accademico: il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Green and Digital Economy, promosso dal Dipartimento di Economia. Il percorso nasce per formare professionisti in grado di governare le grandi transizioni ecologica e digitale, integrando competenze economiche, ambientali, tecnologiche e manageriali. La scelta di erogare la maggior parte degli insegnamenti in lingua inglese rappresenta uno degli elementi più qualificanti del nuovo corso, rafforzando il processo di internazionalizzazione dell’Ateneo, favorendo la partecipazione di studenti provenienti da contesti internazionali e preparando i laureati a operare con competenza in un mercato del lavoro sempre più globale.



Pubblicato il 2 Luglio 2026