UniCredit, via libera della Commissione Europea ad acquisizione di Commerzbank

(Adnkronos) – La Commissione Europea ha dato via libera, senza condizioni, “all’acquisizione di Commerzbank da parte di Unicredit”. Lo annuncia la vicepresidente dell’esecutivo Ue Teresa Ribera, in conferenza stampa a Bruxelles.

Per la Dg Concorrenza, la quota di mercato combinata delle due banche nei servizi bancari in Germania è “moderata”, tranne che nel finanziamento del commercio, dove entrambi gli istituti hanno una forte posizione di mercato. Tuttavia, la Commissione osserva che anche in questo settore ci sono molti fornitori alternativi di diverse dimensioni. Lo stesso ragionamento vale per altri settori in cui operano i due istituti: ci sono diversi concorrenti presenti su tutti i mercati che possono esercitare una sufficiente pressione competitiva su UniCredit-Commerzbank. Di conseguenza, per la Commissione l’acquisizione non solleva “alcuna preoccupazione in alcun mercato esaminato”, cosa che l’ha portata a decidere di approvare la fusione in maniera incondizionata.

Ribera si augura di vedere altre acquisizioni transfrontaliere tra banche nell’Unione Europea. “La risposta è semplice: sì”, ha risposto in conferenza stampa a Bruxelles interrogata sul punto.

L’acquisizione di Commerzbank da parte della banca guidata da Andrea Orcel era considerata una specie di prova del nove dell’Unione bancaria: è stata portata a termine malgrado l’iniziale forte opposizione del governo tedesco, in particolare, ma non solo, dell’Spd, legato ai sindacati, che temevano per le conseguenze occupazionali di una integrazione con il gruppo bancario di piazza Gae Aulenti.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026