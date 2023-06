Unhcr premia Amazon Italia: “Politiche per inserimento dei lavoratori rifugiati”

(Adnkronos) –

L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) ha insignito Amazon Italia del 'Welcome-Working for refugee integration' per il 2022. Un riconoscimento che premia l'azienda di e-commerce per l’impegno dimostrato nel promuovere interventi specifici per l’inserimento di rifugiati all’interno dei suoi ambienti di lavoro e il sostegno nella diffusione di una cultura di inclusione ed equità.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati oltre 200 i profughi che hanno trovato occupazione in Amazon, provenienti da 31 Paesi, tra cui Nigeria, Pakistan, Gambia, Ucraina. Il riconoscimento ottenuto da Unhcr segue di pochi giorni l’annuncio da parte dell’azienda, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, di impegnarsi ad assumere almeno 5mila rifugiati in Europa nei prossimi tre anni e ulteriori 5mila negli Stati Uniti entro il 2024. “Questo riconoscimento ha per noi un duplice significato: da una parte testimonia la nostra adesione a un modello di società inclusiva in cui siamo impegnati a prevenire e combattere pregiudizi nei confronti dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale. Dall’altra conferma la nostra assunzione di responsabilità nella costruzione di una società più sensibile ai bisogni di chi è stato costretto ad abbandonare il proprio paese a causa di guerra, conflitti e persecuzioni”, ha commentato Lorenzo Barbo, amministratore delegato Amazon Italia Logistica.

Tra le motivazioni che hanno condotto Unhcr a ritenere Amazon Italia meritevole del premio, vengono ricordate in particolare l’equità nel trattamento retributivo e le iniziative specifiche che negli ultimi 4 anni, a partire da un progetto di inserimento localizzato a Vercelli sino all’inclusione di rifugiati Ucraini a Passo Corese, hanno coinvolto tutti i centri di distribuzione in Italia. Proprio nel centro di distribuzione di Vercelli, nel 2019, Amazon ha dato vita ad un progetto pilota in collaborazione con Fondazione Adecco con specifici programmi di inclusione lavorativa rivolti ai rifugiati. Nel 2022, l’azienda ha voluto dare continuità al progetto ampliandolo a candidati di nazionalità ucraina nell’area della provincia di Rieti. Un efficace equilibrio tra formazione tecnica e pratica, corsi sulla sicurezza e un supporto sensibile e attento di mediazione culturale e sociale, ha portato all’inserimento di nuovi rifugiati nel centro. “Ci sono alcuni fatti concreti alla base del successo di Welcome", ha affermato Chiara Cardoletti, rappresentante dell’Unhcr per l’Italia, la Santa Sede e San Marino. "Innanzitutto – ha spiegato – le imprese italiane hanno costante bisogno di forza lavoro e tantissimi fra i rifugiati che arrivano nel nostro Paese hanno le competenze che il mercato richiede". "Al contempo – ha sottolineato – in piena sintonia con lo spirito del Global Compact, il mondo delle aziende è sempre più pronto a svolgere un ruolo attivo nel promuovere i percorsi di integrazione ed è ormai pienamente consapevole che i rifugiati portano con sé talenti e abilità che generano sviluppo economico a beneficio di tutta la comunità". "La nostra economia e più in generale la società nel suo complesso – ha concluso Cardoletti – hanno bisogno del loro contributo, anche nella prospettiva di una maggiore sostenibilità delle politiche sociali, dei sistemi sanitari e delle pensioni”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Giugno 2023