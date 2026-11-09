Ungheria, Magyar: “Fratello di Orban fermato per tratta di esseri umani﻿”

(Adnkronos) – Il fratello dell’ex leader premier ungherese Viktor Orbán è stato posto in stato di fermo, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa e rilanciato lunedì dal primo ministro Péter Magyar. “Áron Orbán, fratello di Viktor Orbán, è stato posto in stato di fermo con l’accusa di tratta di esseri umani”, ha scritto Magyar su Facebook. La notizia era stata pubblicata inizialmente da Kontroll, un sito di informazione appartenente a Márton Magyar, fratello del premier. Da parte sua, la polizia ungherese ha comunicato che “diverse persone sono state arrestate” a Budapest e in altre due città della vicina regione di Pest, nell’ambito di un’operazione condotta in relazione a due procedimenti penali. “Sono attualmente in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte”, ha precisato in una nota, aggiungendo di fornire ulteriori dettagli sui presunti reati nel corso del pomeriggio.

Áron Orbán ha fondato diverse società che hanno conosciuto una rapida crescita durante i 16 anni di governo del fratello. Lo scorso anno, alcuni giornalisti avevano individuato collegamenti tra una delle sue società e un presunto sistema volto a facilitare il rilascio di visti di lavoro. Gli arresti sono stati effettuati nel corso di un’operazione congiunta dell’Ufficio nazionale investigativo (Nni) e dell’Agenzia nazionale per il recupero e la protezione dei beni (Nvvh), un organismo anticorruzione istituito dal governo di Péter Magyar. Secondo diversi organi di stampa, nel mese di settembre la Nvvh ha assunto la gestione di quattro indagini, tra cui un’inchiesta per traffico di influenze che coinvolgerebbe Áron Orbán. L’indagine riguarda un gruppo legato ad alcuni esponenti politici che, in cambio di denaro, prometteva di ottenere visti per cittadini stranieri aggirando le normali procedure amministrative.

Viktor Orbán ha reagito accusando il governo di voler eliminare i propri avversari politici. “Il vero bersaglio sono io, mio fratello è soltanto uno strumento”, ha scritto su Facebook, denunciando quello che ha definito un “colpo basso”. Péter Magyar è salito al potere a maggio, promettendo di smantellare il sistema Orbán e di combattere la corruzione. Sotto la sua guida, l’Ungheria ha aderito alla Procura europea (Eppo), rafforzato gli obblighi di trasparenza per i rappresentanti eletti e ampliato i poteri d’indagine del Parlamento. Il governo ha inoltre istituito la Nvvh, elemento centrale della strategia del leader conservatore per smantellare quella che definisce la “mafia Orbán”. Attualmente sono detenuti tre ex ministri, tra cui György Matolcsy, che ha guidato per 12 anni la banca centrale ungherese e che in passato era considerato da Orbán il suo “braccio destro”.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026