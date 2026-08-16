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Ungheria, autobus si ribalta e finisce in un fossato: 12 morti e 10 feriti

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(Adnkronos) – Dodici persone sono morte e almeno dieci sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Peter Magyar in un post su Facebook. L'autobus è finito in un fossato e si è ribaltato nelle prime ore del mattino vicino alla città di Mezőkövesd, nell'Ungheria orientale. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 16 Agosto 2026

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