“Un’estate da Mat” al Museo dell’Alto Tavoliere

Arriva l’Estate e puntualmente il MAT Museo dell’Alto Tavoliere dedica ai più piccoli, bambini dai 5 ai 10 anni, una serie di laboratori ludico-didattici gratuiti. “Un’Estate da Mat” consiste in una serie di divertenti laboratori dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni, che si svolgeranno il martedì e il giovedì di ogni settimana del mese di Luglio.Nello specifico, di seguito la tipologia e le date di ogni laboratorio proposto:Ocra loca. Martedì 4 Luglio, ore 10.00-12.00 – Giovedì 6 Luglio, ore 10.00-12.00.Le pitture rupestri costituirono la prima forma d’arte e di pittura della civiltà umana. Gli uomini primitivi la utilizzavano per la rappresentazione di scene di vita quotidiana, come le battute di caccia, momenti conviviali attorno al fuoco o figure zoomorfe come buono auspicio. In questo laboratorio attraverso la tecnica degli acquerelli i bambini realizzeranno la propria pittura parietale; Neoart. Martedì 11 Luglio, ore 10.00-12.00 – Giovedì 13 Luglio, ore 10.00-12.00

I Dauni utilizzavano la ceramica per la realizzazione di oggetti di uso quotidiano come le olle, l’orcio e le anfore. Gli uomini non solo rendevano questi utensili funzionali ma sentivano già la necessità di decorarli e renderli esteticamente belli. Le decorazioni più frequenti erano quelle geometriche. Attraverso la tecnica del colombino i bambini ripercorreranno l’esperienza della creazione di vasetti e altri reperti degli antichi dauni; A tutto graffio. Martedì 18 Luglio, ore 10.00-12.00 – Giovedì 20 Luglio, ore 10.00-12.00

La tecnica dell’incisione a graffito è già testimoniata dalle incisioni rupestri preistoriche del Paleolitico e del Neolitico, che rappresentano la prima forma d’arte della storia dell’umanità, sin dall’epoca dell’homo sapiens. In questo laboratorio i bambini si cimenteranno nella creazione di pitture rupestri come dei veri uomini preistorici, realizzando graffiti con l’ausilio dei pastelli a cera;

UNO, DIECI, CENTO JAC! Martedì 25 Luglio, ore 10.00-12.00 – Giovedì 27 Luglio, ore 10.00-12.00. Nel centenario della nascita del geniale fumettista Benito Jacovitti, il MAT propone un laboratorio finalizzato alla conoscenza dell’autore e del più celebre dei suoi personaggi, Cocco Bill. I bambini conosceranno e disegneranno il magico mondo di Jac, fatto di personaggi fantastici e storie surreali!

Le prenotazioni sono aperte dalle ore 8.30 di mercoledì 28 giugno. I bambini potranno partecipare a massimo due laboratori diversi. Ogni adulto potrà prenotare per un solo bambino o per due, se la prenotazione è destinata a due fratelli. È possibile prenotare la partecipazione ai laboratori contattando esclusivamente il numero telefonico 0882.339611 (segreteria MAT), dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.30 e 17.30-20.30; il sabato, ore 18.00-21.00; domenica, ore 10.30-13.30 e 18.00- 21.00.



Pubblicato il 28 Giugno 2023