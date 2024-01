Un’esecuzione per violino e orchestra di Korngold all’altezza del nostro tempo

A dispetto di quello che si potrebbe pensare, non furono il nazismo delle persecuzioni antisemite a mettere il compositore Korngold in contatto con il nuovo mondo, ma l’attore e regista Max Reinhardt, che gli chiese di scrivere le musiche di scena per il suo film ‘A Midsummer Night’s Dream ‘ girato in America. Korngold già a nove anni era stato elogiato da Mahler, che ne aveva predetto la grande carriera. Bisogna ricordare però che prima di giungere alla fama di Hollywood si era fatto apprezzare come autore di musica da concerto nel genere cameristico, sinfonico e del teatro d’opera, oltre che come direttore e arrangiatore. Opera mai scomparsa dalle varie rappresentazioni teatrali della sua produzione in tutte le epoche, fu il concerto per violino e orchestra, di assoluto prestigio, tra quelle che, a nostro avviso, smentiscono il fatto che sia stata solo Hollywood a creare il suo nome. Questo principio ci pare si sia espresso in maniera chiara e inequivocabile durante il concerto della violinista Arabella Steinbacher, lo scorso 5 gennaio al Petruzzelli, diretto dal maestro Stefano Montanari, per l’apertura della stagione concertistica 2024 e trasmesso in diretta su Radio 3. Elegantissima nelle movenze del suo abito lilla, la Steinbacher ha reso onore in maniera ineccepibile alla mastodontica opera di Korngold, regalando al pubblico un’interpretazione “all’altezza del nostro tempo”, come disse uno dei compositori italiani più importanti della scena contemporanea internazionale, Ivan Fedele, parlando di buona musica. Bellissimo l’abbraccio tra i due al termine dell’esecuzione. A sancire la soddisfazione per una prova che ha dato il meglio di sé, rispondendo forse a quelle domande del nostro tempo a cui Fedele, nel suo ragionare, faceva riferimento. In un viaggio a ritroso, dai giorni nostri fino all’ottocento, il programma del concerto ha attraversato diverse istanze poetiche e musicali. Oltre al concerto per violino e orchestra di Korngold, sono state eseguite ‘Due letture del tempo – periodicità, pulsazione – per orchestra, di Ivan Fedele appunto, opera che pone al centro di tutto la concezione del tempo del musicista. Commissionato dalla fisarmonica della Scala, la brevità di questo lavoro (otto minuti) trasforma la musica in due diverse declinazioni del tempo e ci racconta della sua relazione con lo spazio. Una scrittura sinfonica che si polarizza intorno a una serie di note ascendenti e discendenti, mentre si introducono elementi di forte instabilità, pulsazioni concitate e ossessive, in cui appare determinante il ruolo della destabilizzazione. Magistrale l’attenzione ai particolari, il brio e l’entusiasmo del maestro Montanari, anche nell’esecuzione della celebre Sinfonia numero 3, in Mi Bemolle Maggiore di Beethoven. Opera tra le più osannate e sottoposte a letture critiche differenti. La sinfonia ‘Eroica’ con cui Beethoven trasformava il suo futuro, ma anche quello della musica, poiché per la prima volta in una partitura musicale si faceva veicolo di un pensiero politico, caricandolo di significati complessi, in una forma musicale nata come genere di intrattenimento. Il 1802 era stato per Beethoven l’anno della magica Sinfonia numero 2 e delle sonate per pianoforte, quindi quella novità avrebbe portato a un ripensamento radicale. Arabella Steinbacher, nata in una famiglia di musicisti, suona dall’età di 3 anni: la sua guida e fonte di ispirazione musicale è il violinista israeliano Ivry Gitlis. Si è esibita con grande successo in tutte le orchestre più importanti del mondo, tra cui la New York Symphony Orchestra e la London Philharmonic Orchestra ed è nota per la straordinaria varietà del suo repertorio: suona il violino Antonio Stradivari, Cremona 1718, detto ex Benno Walter, e un Guarneri del Gesù, il Sainton, Cremona 1744. Il maestro Stefano Montanari, già primo violino dell’Accademia Bizantina, con la quale ha preso parte a numerose produzioni suonando con alcuni dei più grandi direttori barocchi, continua ad affiancare all’attività di Direttore quella di solista. Ospite di importanti teatri e istituzioni musicali in tutto il mondo, questo mese è stato nominato Direttore stabile dell’Orchestra del teatro Petruzzelli. In ultima analisi, un concerto che, nelle sue suggestioni, pone l’accento su pagine di cambiamenti sofferti nella storia della musica, e ci trasmette l’importanza di raccontarli alle future generazioni, attraverso due interpreti perfetti per rappresentare il nostro tempo.

Rossella Cea



Pubblicato il 9 Gennaio 2024