Undici panche multifunzionali donate al carcere di Foggia

Undici panche multifunzione sono state destinate alle sezioni detentive del carcere di Foggia. È il risultato dell’iniziativa promossa dall’Ordine degli avvocati di Foggia, dalla Camera Penale di Capitanata, dal Rotary Club Foggia e dal Club Unesco di Foggia per sostenere il percorso rieducativo della popolazione detenuta. Il momento di incontro e restituzione si è svolto nella Casa Circondariale di Foggia alla presenza delle istituzioni carcerarie, dei rappresentanti dell’avvocatura e dei club di servizio promotori del progetto. “La rieducazione è uno dei compiti fondamentali dell’amministrazione penitenziaria – ha dichiarato il direttore del carcere Michele De Nichilo -. Ma è un aspetto che riguarda tutta la comunità perché, una volta terminato il periodo detentivo, è la società che riaccoglie le persone e ne accompagna il reinserimento”. La capo area educativa Paola Errico ha sottolineato che “ogni tassello vale tantissimo nel percorso rieducativo”. “Per noi – hanno detto alcune persone detenute – è stato molto importante ricevere questa donazione, non soltanto perché ci consente di fare attività fisica, ma soprattutto per la solidarietà e la fiducia che ci è stata dimostrata. Sentiamo il vostro supporto”. “Abbiamo voluto dare un contributo concreto – ha spiegato l’avvocato Massimiliano Mari presidente della Camera Penale di Capitanata – al percorso di rieducazione e risocializzazione”. “La promozione della salute è uno dei nostri obiettivi” – ha dichiarato la presidente del Rotary Club Foggia Elvira Prencipe. Nel corso della manifestazione è stato proiettato un breve video realizzato dalla giornalista e volontaria Annalisa Graziano, presente all’iniziativa in rappresentanza del CSV (centro servizi volontariato) Foggia che ha documentato le attività svolte dalle persone detenute dopo la consegna delle nuove panche multifunzione.



Pubblicato il 22 Maggio 2026