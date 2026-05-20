Unasca: ”Al via in Friuli Venezia Giulia nuovo servizio assistenza per rimborsi PagoPa effettuati erroneamente”

(Adnkronos) – Diversi Studi di Consulenza Automobilistica del Friuli Venezia Giulia associati a Unasca hanno aderito alla nuova Rete Certificata Unasca, il progetto nazionale nato per garantire ai cittadini servizi professionali, qualificati e certificati nel settore della consulenza automobilistica e della mobilità. Lo rende noto la stessa Unione nazionale autoscuole e studi di consulenza automobilistica (Unasca). ''Pur essendo una realtà di recentissima costituzione, la Rete Certificata Unasca – si sottolinea in una nota – conta già circa 500 agenzie aderenti in tutta Italia, a testimonianza della volontà del settore di investire in qualità, trasparenza e tutela dell’utenza. La rete è stata ufficialmente presentata alla Camera dei Deputati alla presenza di rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del ministero dell’Interno e dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Gli Studi appartenenti alla rete sono identificabili attraverso la piattaforma ufficiale https://studi.unasca.it/rete-certificata e tramite l’attestato rilasciato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, elemento che rappresenta per il cittadino una garanzia di affidabilità, riconoscibilità e qualità del servizio''. ''Tra i primi servizi messi a disposizione dei cittadini del Friuli Venezia Giulia vi è l’assistenza per la gestione dei rimborsi relativi ai pagamenti PagoPa effettuati erroneamente nei casi in cui il versamento sia stato indirizzato alla Motorizzazione Nazionale anziché alla Motorizzazione Civile Regionale del Friuli Venezia Giulia, situazione che può determinare ritardi o difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative. Gli Studi aderenti alla Rete Certificata Unasca offrono supporto nel rimborso voucher e nella regolarizzazione delle pratiche, affiancando concretamente cittadini e istituzioni nella soluzione delle problematiche amministrative'', spiega Unasca. ''La Rete Certificata Unasca nasce per offrire ai cittadini garanzie concrete di qualità, professionalità e affidabilità'', dichiara il vice segretario nazionale Studi Unasca Francesco Osquino. “Iniziative come questa dimostrano come gli Studi di Consulenza possano essere non solo un punto di riferimento per il cittadino, ma anche un supporto operativo a fianco delle Istituzioni – aggiunge – In questo caso specifico la rete rappresenta un aiuto concreto per la Motorizzazione Civile Regionale nella gestione delle problematiche derivanti da pagamenti PagoPa effettuati erroneamente, contribuendo a semplificare e velocizzare le soluzioni per i cittadini”. L’iniziativa, sottolinea Unasca, rappresenta un ulteriore passo verso una consulenza automobilistica sempre più moderna, qualificata e vicina alle esigenze concrete delle persone, valorizzando il ruolo degli Studi di Consulenza come intermediari professionali tra cittadino e Pubblica Amministrazione. Per individuare gli Studi aderenti alla Rete Certificata Unasca è possibile consultare la piattaforma ufficialehttps://studi.unasca.it/rete-certificata. ipconfig.

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Pubblicato il 20 Maggio 2026