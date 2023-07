Unaitalia, Gemmato: “Avicoltori attenti a benessere animale e igiene, avanti così”

(Adnkronos) – "Il settore avicolo è decisamente un fiore all’occhiello del Made in Italy e dell’export nazionale per la sua capacità di totale autosufficienza, voglio quindi ringraziare il mondo produttivo perché insieme alle istituzioni si spende per difenderlo, applicando il massimo rigore nel rispetto delle norme di igiene alimentare e di contenimento di possibili patogenicità". A sottolinearlo è il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, in un messaggio inviato al presidente di Unaitalia Antonio Forlini in occasione dell'assemblea annuale dell'associazione dei produttori di carni bianche, in corso a Roma, e alla quale non è potuto intervenire a causa di concomitanti impegni istituzionali. Gemmato non ha mancato di rilevare "con soddisfazione la stretta collaborazione con il ministero della Salute nell’ambito di due contesti imprescindibili: quello dei controlli della filiera produttiva, fondamentale per garantire standard di elevata qualità, e quello della tutela del benessere animale, attraverso l’osservanza di misure di biosicurezza, sorveglianza e di sostenibilità ambientale allo stesso tempo". Gemmato ha quindi auspicato "una fattiva e reciproca cooperazione per arrivare a soluzioni condivise sui dossier su cui dover intervenire tutti insieme". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Luglio 2023