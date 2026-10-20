“Un’accademia di Belle Arti sempre più protagonista nel territorio pugliese”

Michaela Di Donna, docente di Management per l’arte, Legislazione dei beni culturali e diritto presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata, deputata nel 2022, ci racconta i suoi primi mesi alla presidenza dell’Accademia di Belle Arti di Foggia. È stata nominata dal Ministero dell’Università e della Ricerca a maggio di quest’anno dopo mesi di commissariamento. In corso c’è una collaborazione con il Comune di Barletta, anche per il dipartimento moda, e con vari Comuni della provincia. L’idea è quella di far sentire sempre più forte la presenza dell’istituzione foggiana oltre la Puglia, nella Bat, da cui provengono studenti, ma anche in Irpinia e Molise. Dopo anni di tavoli di confronto avviati a mai conclusi, l’ente è ancora alle prese con la proprietà della sede storica, il palazzo in corso Garibaldi, un immobile che, com’è noto, appartiene al Comune di Foggia.

La ricerca di nuovi spazi, d’altra parte, è una questione di crescita della stessa istituzione per avere gallerie, biblioteche, sale adeguate. Ma senza rinunciare a quella sede che risale al 1970. Le ambizioni sono tante. Da quest’anno, inoltre, ricorda Di Donna, il titolo conseguito all’Accademia sarà “laurea”, non “equipollente diploma accademico”.

Presidente, che Accademia hai trovato al tuo arrivo?

L’accademia viene da un periodo di commissariamento caratterizzato dall’assenza degli organi di vertice. Scaduto il mandato del presidente precedente, non si trovava una terna idonea che potesse essere valutata dal Ministero. C’è stata una fase di stallo durata alcuni mesi, non semplice. Abbiamo recuperato tutti i ritardi di quella fase e, con l’approvazione del bilancio, è stata riavviata l’attività ordinaria. C’è stata la pausa estiva, ora ricomincia l’anno accademico, stiamo lavorando a idee e progetti per rimettere al centro l’accademia.

Non lo è stata in questi anni?

Diciamo che spesso non ha vissuto una vita da protagonista come avrebbe dovuto, che è invece il tentativo mio e del direttore Antonino Foti, entrato in carica a novembre scorso dopo elezioni interne. Siamo una bella squadra, al completo.

Il rilancio dell’Accademia su cosa si basa?

Stiamo cercando di riportare l’accademia al centro della vita culturale e artistica del nostro territorio e non solo. Ci stiamo adoperando per una convenzione con il Comune di Barletta. Stiamo per redigere un accordo quadro di collaborazione con il Comune che ci mette a disposizione tutti i suoi spazi culturali. Gli studenti sono la vera mission, stiamo lavorando per poter garantire al comparto moda una serie di tirocini formativi. Questa è una zona fertile nel settore tessile che ha avuto una grande evoluzione in questi anni. In Accademia il dipartimento moda è molto importante, questa è una zona ricca di opportunità che aiuta i ragazzi a fare stage direttamente nelle aziende.

Con il Comune di Foggia quali interlocuzioni?

Abbiamo incontrato l’arcivescovo, con la Curia vogliamo procedere con progetti comuni che avranno come pilastro l’arte sacra. Ma si tratta di cose ‘in divenire’. Sto avviando una fase di interlocuzione con diversi comuni della nostra provincia, sto trovando grande interesse a generare interazioni fra enti locali. Ma ci sono anche interazioni con associazioni come Italia nostra. Siamo partner nel progetto dell’Oasi Laguna del re. Il centro studi naturalistico si è aggiudicato un bando con la Fondazione Monti Uniti. Avvieremo una collaborazione in quella zona particolare del territorio, per valorizzarla, per unire la sensibilità ambientale con il mondo dell’arte. Ci saranno attività di land art, workshop e altro.

Con il Comune di Foggia?

Resta aperta la questione del palazzo dell’accademia, su cui persiste una condizione di instabilità per la proprietà della sede storica. Ricordo che l’Accademia si trova in quel palazzo dal 1970.

Dovrebbe andare a voi?

È un valore aggiunto, prima dell’Università abbiamo avuto l’Accademia a Foggia, la prima della Puglia. Ha un valore importante, dirimere le beghe del palazzo sarebbe uno dei primi atti per partire al meglio. Abbiamo avviato un serie di interlocuzioni, ci sono uffici dell’ex polizia municipale praticamente vuoti e non riusciamo a vederci assegnato il bene nella sua complessità.

Si parlava di una manifestazione di interesse per una nuova sede, più grande.

Abbiamo fatto una manifestazione di interesse per l’acquisizione di una nuova sede. Ci mancano spazi che possano diventare gallerie, biblioteche, sale cinematografiche, per creare nuove attività, usare nuove strumentazioni, tutto questo per farla crescere. Sul sito è pubblicato il bando, stiamo sondando il mercato per capire che disponibilità ci sono. I sogni sono grandi e ambiziosi ma se puoi sognarlo, puoi farlo…, come si dice. La sede storica si caratterizza con delle stanze non molto grandi, invece un’accademia moderna ha bisogno di spazi più ampi. Ma conservando la sede storica, la sede legale

Anche l’Università di Foggia cerca nuovi spazi. Vi siete confrontati?

Vorremmo una nostra autonomia, stiamo preliminarmente intenti a lavorare su spazi completamente nostri, che possano dare un segno forte, un simbolo importante per la nostra città, senza dover chiedere. Un passo alla volta.

Dici che l’accademia deve ritornare al centro. Se non lo è stata, quale ritieni sia il motivo?

Nonostante abbia brillanti potenzialità, docenti e artisti di livello e studenti appassionati non è riuscita a essere protagonista sul palcoscenico nemmeno locale, non dico nazionale. È sempre stata gestita senza una visione a lungo periodo, secondo me. Vogliamo creare una rete di relazioni che la porti a essere sempre presente nell’ambito culturale. Della Bat ho detto, da qui arrivano molti nostri studenti, come dal Molise, dall’Irpinia dove vogliamo estenderci. È giusto che la nostra presenza sia ben visibile. La comunicazione e la visibilità sono fondamentali per definire il ruolo dell’Accademia di Belle Arti.

Il dialogo con le scuole superiori quest’anno come procede?

Stiamo avviando rapporti con i dirigenti scolastici. Il problema spesso è spingere verso l’Accademia di Foggia, spingere a restare nella nostra città per dare il contributo al nostro territorio. Invece si vivono spinte verso l’esterno, come se tutto ciò che sta fuori fosse meglio di quello che abbiamo noi. Bisogna evidenziare che qui abbiamo tanti tesori, fra cui il percorso di studi dentro l’Accademia. Un altro elemento da aggiungere è che oggi rilascia un titolo, grazie al ministro Bernini è laurea a tutti gli effetti. A fine ottobre avremo dunque sedute di “tesi di laurea”, non più di “diploma accademico” equipollente. Siamo in un momento fondamentale, viviamo un bellissimo traguardo fortemente voluto dal ministro Bernini.

Paola Lucino



Pubblicato il 20 Ottobre 2026