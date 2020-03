Sarebbero una ventina i detenuti evasi dal carcere di Foggia nel corso di una rivolta innescata dalle restrizioni anti covid-19. I negozi limitrofi al carcere hanno chiuso i locali perche’ – secondo quanto si e’ appreso – alcuni dei fuggitivi e’ entrato nei negozi e in un supermercato per confondersi con i clienti.

La zona e’ sorvolata da due elicotteri mentre e’ massimo il dispiegamento di forze dell’ordine.

“Prevedendo quanto accaduto oggi, nei giorni scorsi avevamo chiesto al premier Giuseppe Conte e al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede tre cose importanti:

l’immediato intervento nelle carceri dell’Esercito, la chiusura dei detenuti nelle celle fino al termine dell’emergenza Coronavirus, e l’applicazione di norme eccezionali che prevedono sanzioni penali fino a dieci anni di reclusione nei confronti dei detenuti che creano sommosse o allarmismi”. Lo ha detto Aldo Di Giacomo – segretario generale del Sindacato di polizia penitenziaria (Spp).Di Giacomo ha anche confermato che dalla casa circondariale foggiana sarebbero fuggiti una ventina di detenuti, precisando che sono in corso verifiche.

Secondo indiscrezioni, alcuni detenuti hanno anche rapinato alcune auto parcheggiate nelle immediate vicinanze della casa circondariale foggiana.

