Una storia d’amore avvincente tra le pagine de ‘Il segreto più bello’

Il primo romanzo, dal titolo ‘Il segreto più bello’, scritto da Tiziana Cuttano, giornalista e blogger, rappresenta un libro che vi porterà a scoprire una storia d’amore avvincente e diversa dal solito. “Anne, una ragazza come tante, insegue il suo sogno fin da bambina e il suo cuore la porterà a fare scelte importanti e difficili che cambieranno radicalmente la sua vita portandola lontano dal luogo in cui ha sempre odiato vivere. Un incontro inaspettato cambierà per sempre il suo modo di pensare all’amore. La sua vita sentimentale finora non era decollata come nei romanzi d’amore che legge nelle giornate di pioggia. Ma un campo da tennis, una pallina gialla e il sorriso di Ramon le faranno battere il cuore in un modo talmente forte come non aveva mai provato prima. Parte tutto da un gioco di sguardi. Il loro amore è puro e sincero ma nascosto da entrambi. Fino alla sera passata in barca a guardare i fuochi d’artificio. Ramon avvicina le sue labbra a quelle di Anne e innesca un vortice di emozioni e la vita dei due protagonisti cambierà per sempre”.Un mix di emozioni, amori corrisposti e passione che merita di essere letta perché riempie il cuore. Il libro è disponibile per essere acquistato sulla piattaforma di Amazon (https://www.amazon.it/dp/B08PX94P9N) ed è stato interamente ideato e realizzato dall’autrice/editrice Tiziana Cuttano che intervistata ha detto della sua opera: “Ho iniziato a scrivere questo libro per gioco.– ha asserito l’autrice – La pandemia, che ha colpito il mondo intero e che ci ha costretti a stare chiusi in casa, mi ha permesso di finire di scriverlo. Una volta terminato ho deciso di ‘regalarlo’ al mondo e pubblicarlo in self publishing su Amazon. È un libro autoprodotto e realizzato da me sia nella stesura che nella realizzazione della copertina (per l’immagine devo ringraziare una mia amica che me l’ha gentilmente regalata). Credo che i sogni siano il motore che fa girare il mondo e questo mio piccolo sogno finalmente si è realizzato. Stringere tra le mani il mio libro mi riempie di orgoglio. L’obiettivo di ogni scrittore è emozionare il lettore, quindi spero tanto che chi comprerà e leggerà questo libro si emozioni. Una storia d’amore può sembrare banale ma in realtà non lo è perché ogni storia nasconde un significato o un segreto (come nel caso del mio libro, ndr). Per questo vi invito a scoprilo nel mio libro ‘Il segreto più bello’”.Questo è il link di Amazon dove è possibile acquistare il romanzo https://www.amazon.it/dp/B08PX94P9N. L’autrice Tiziana Cuttano è nata a Foggia il 19 giugno 1986, è una giornalista pubblicista iscritta all’ordine dei giornalisti della Puglia e una blogger di Lady of the words (https://tizianacuttano.altervista.org/). Da piccola ha sempre avuto la passione per lo scrivere e per il giornalismo. Crescendo ha intrapreso la strada che sognava, diventare giornalista. Ha scritto per il settimanale Foggia&Foggia, il Quotidiano di Foggia, Foggia Città Aperta, ilfoggia.com. Ma non solo ha intrapreso esperienze televisive con Sharing Tv. Attualmente è caporedattrice del giornale online “Foggiagol.it” e responsabile alla comunicazione della squadra di volley femminile Asd Foggia Volley,che milita nel campionato di serie C. All’attivo ci sono telecronache in diretta delle partite di volley e un programma dedicato interamente alle diavolette rossonere. La strada è ancora lunga e ci sono tanti sogni che Tiziana vuole realizzare e potrà farlo grazie alla sua determinazione e testardaggine che le hanno consentito di arrivare fin dove si trova adesso senza mai finire di imparare e sempre con grande perseveranza che la contraddistingue.

