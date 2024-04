“Una sola ambulanza sulla strada dissestata dei Monti Dauni”

L’avvocata Antonella Russo, presidente di Masserie Santagatesi, scrive ai sindaci dei Monti Dauni, all’Unione dei Comuni dei Monti Dauni, al prefetto di Foggia e al presidente della Regione Emiliano. Nella lettera compaiono numerosi nomi di cittadini dei Monti Dauni per cui conto l’avvocata inoltra la richiesta.

La richiesta “urgente” è quella di sistemare la strada comunale esterna del Comune di Sant’Agata di Puglia denominata “Casalgrande” e di implementare il servizio di ambulanza medicalizzata per i comuni specificati.

Oltre a Sant’Agata, i paesi nominati sono Deliceto, Candela, Rocchetta, Accadia, Bovino, Panni, Anzano e Monteleone.

“Anzano di Puglia- scrive Russo- ospita una postazione del 118 con una sola ambulanza con medico a bordo per tutti i paesi dei Monti Dauni, cioè per 15mila abitanti. L’ambulanza proveniente da Anzano percorre la strada comunale denominata “Casalgrande” che costituisce la via più breve per raggiungere molti paesi. La predetta strada si presenta piena di buche avvallamenti e, in caso di chiamata urgente, per il pessimo stato, i soccorsi arrivano con notevole ritardo”. Chiede al sindaco di Sant’Agata di Puglia di effettuare con urgenza i lavori di sistemazione della strada comunale denominata “Casalgrande” al fine di consentire un più celere intervento dell’ambulanza. Inoltre, di adottare gli opportuni provvedimenti per implementare il servizio in quanto, anche chi ha deciso di vivere in quest’area interna, ha diritto a un’assistenza adeguata”.

Paola Lucino



Pubblicato il 5 Aprile 2024