Una sfilata di carnevale per lanciare un messaggio di pace

Dopo due anni gli alunni di tutti e tre i settori della scuola “Catalano-Moscati”, nei diversi tre plessi, hanno vissuto, in modo diverso, una giornata di festa in tema del Carnevale, senza mettere da parte quello che sta accadendo in Ucraina. Con un raduno proprio nel Comprensorio scolastico di via Ugo La Malfa, sede della Scuola media e cuore di tutto il rione, oltre 300 alunni con abiti in tema, cioè i sei percorsi orientanti presenti nell’Istituto, hanno dato vita ad una sfilata di alto valore artistico ed educativo che ha coinvolto, per giorni i genitori, per i laboratori di creazione degli abiti, le maestre e i professori della Scuola secondaria, soprattutto quelli impegnati nel settore artistico e musicale. Dopo aver attraversato le strade che uniscono le strutture della Catalano-Moscati, la sfilata si è estesa su tutto Parco S. Felice considerato oramai un ambiente consueto d’apprendimento della Scuola.Tutti gli studenti delle classi quarte, quinte e di Scuola secondaria hanno vissuto insieme momenti musicali e coreografici di grande allegria. Al grido “No alla guerra”, gli studenti dell’intero Istituto hanno rivendicato il diritto alla gioia e alla felicità, alla voglia di stare insieme e sorridere e sono d’esempio anche alle grandi forze politiche europee!Mentre gli alunni delle classi più alte erano impegnati nella sfilata in tutto il quartiere e a Parco San Felice, le classi terze della Primaria hanno partecipato con gioia ed entusiasmo ad uno spettacolo teatrale rappresentato nel nostro Auditorium dalla compagnia della MUSICAL ART: sketch divertenti con le maschere tradizionali, Arlecchino, Pantalone Balanzone e le immancabili dame, hanno rallegrato la giornata degli alunni di classe terza. “Grazie alla Musical Art per aver donato questi momenti teatrali di alta qualità ai nostri studenti – ha commentato la Dirigente della scuola Antonella lo Surdo – così come ringrazio i genitori per la collaborazione fornita all’insegna della meravigliosa unione scuola – famiglia che caratterizza l’Istituto. I piccoli dell’Infanzia e delle classi prime e seconde della Primaria, tutti travestiti allegramente in maschera, nelle sezioni e classi, hanno trascorso del tempo in allegria con mascottes, giochi, musica, video a tema e balli nei grandi atri della scuola e nei giardini. Altrettanto esuberanti gli allestimenti dei plessi dell’Infanzia e della Primaria sia di via Menichella e di via Altamura che della “Moscati” per una giornata da incorniciare.

