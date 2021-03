Una “provincia di servizio”? La Capitanata in età moderna e contemporanea è il titolo dell’incontro on-line, organizzato dalla Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia e con la locale sezione della Società di Storia Patria, in programma mercoledì 24 marzo 2021, alle ore 18.00, sulla piattaforma Meet. L’evento trae spunto dal saggio di apertura del volume Nella Puglia settentrionale. Ricerche storiche, Edipuglia 2020, di Saverio Russo, docente di Storia Moderna dell’ateneo dauno, che prenderà parte all’iniziativa. Ai lavori, moderati dalla Direttrice del Polo Biblio-Museale di Foggia Gabriella Berardi, insieme all’autore, interverranno Sebastiano Valerio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici; Franco Mercurio, ex Direttore della Biblioteca Provinciale di Foggia e Mario Freda, Presidente della sezione di Foggia della Società di Storia Patria.Nel saggio, che ha ispirato questo appuntamento, si prende in esame il ruolo svolto dalla Regia Dogana delle pecore in Capitana, considerata il forziere del Regno di Napoli, che ha saputo incidere sul territorio, modellandone paesaggio ed economia. Più in generale, la riflessione si allarga alle sorti di una provincia vastissima, che ancora oggi si estende per oltre 7mila chilometri quadrati, con una morfologia da sempre articolata e diversificata.

Insomma, La Capitanata fu davvero provincia di servizio, cioè “la più inutile che vi sia”, così come la descrisse lo storico napoletano Camillo Porzio nella relazione degli anni Settanta del Cinquecento inviata al nuovo viceré?

A questo e ad altri interrogativi cercheranno di rispondere i relatori, in un confronto a più voci.

