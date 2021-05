Una piccola sezione zoologica museale itinerante nelle scuole

Il Polo Biblio-Museale di Foggia, con il suo Museo di Storia Naturale, sito in viale Giuseppe Di Vittorio 31, e il Museo Valle del Celone di Castelluccio Valmaggiore promuovono sul territorio nuove offerte educative e didattiche nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

A partire da maggio e fino alle prime settimane di giugno, infatti, verrà allestita una “Piccola sezione zoologica” con animali tassidermizzati, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado della Capitanata.Ha concesso all’iniziativa il suo prestigioso patrocinio ICOM Italia – International Council of Museums, da sempre impegnato nel settore dell’Educazione al patrimonio culturale.

Ad essere coinvolti, in particolare, saranno i plessi che hanno aderito alla prima fase della proposta – lanciata lo scorso mese di novembre – con la quale i musei si rendevano disponibili ad offrire consulenza scientifica e didattica. Obiettivo: partecipare in modo più consapevole al Concorso nazionale di disegno Io Rispetto gli Animali, indetto da Ministero dell’Istruzione e LAV – Lega Anti Vivisezione, in modo da cogliere questa opportunità artistico-creativa per approfondire contenuti scientifici, a partire dalle collezioni dei Musei.

Quella di portare i reperti museali nelle scuole che hanno partecipato al concorso, dunque, è un’iniziativa che prosegue idealmente questo percorso di “didattica viva” e di prossimità al territorio, soprattutto per quelle realtà più isolate geograficamente. Non solo incontri online, dunque, ma anche soluzioni innovative e sperimentali per rendere la conoscenza un bene collettivo e democratico, in grado di raggiungere tutti, in ogni situazione. A causa dell’emergenza sanitaria, infatti, da otre un anno le scuole non possono organizzare uscite didattiche presso i musei.

D’altra parte, le istituzioni museali hanno aperto solo quando le misure anti-Covid lo consentivano, osservando sempre modalità di accesso contingentato.

Da qui nasce l’idea di creare una sezione zoologica itinerante, per dar vita ad una iniziativa culturale che vede coinvolti musei e scuole, in una alleanza didattico-educativa originale.

In questo modo i bambini avranno la possibilità di osservare da vicino gli animali che hanno studiato e conosciuto per prepararsi al concorso di disegno, grazie alle schede didattico-scientifiche e agli incontri con le esperte naturaliste del Museo di Storia Naturale di Foggia: un’occasione per parlare soprattutto del rispetto per ogni forma di vita. Gli Istituti scolastici, che si “trasformeranno” in piccoli Musei naturalistici, coinvolgendo più di 6.000 alunni sono: 8° Circolo didattico San Pio X, Istituto comprensivo Vittorino da Feltre- Zingarelli (plesso San Lorenzo), Istituto comprensivo Foscolo-Gabelli, Istituto comprensivo Alfieri Garibaldi (plesso Borgo Mezzanone), Istituto comprensivo Catalano-Moscati, Istituto Marcelline, Istituto comprensivo Virgilio Salandra (plesso Troia e Castelluccio Valmaggiore).

