Una notte nel segno della meraviglia: Stefano Ricci firma ‘A Symphony in the Sky’

(Adnkronos) – È andata in scena sulla spiaggia di Forte dei Marmi, nella cornice esclusiva del Bagno Alpemare della famiglia Bocelli, la seconda edizione di “A Symphony in the Sky”, la serata evento firmata Stefano Ricci che ha unito musica, ospitalità e italianità d’eccellenza. Un’esperienza 'su misura', capace di trasformare una cena sul mare in un momento unico, normalmente riservato ai più importanti clienti internazionali della Maison fiorentina. Per Stefano Ricci, infatti, l’ospitalità rappresenta da sempre un valore identitario: una forma di rispetto e condivisione che, sin dalla fondazione del brand, definisce il rapporto con la propria clientela e consolida relazioni costruite nel tempo. Protagonisti dell'evento, venerdì 24 luglio, lo stilista Stefano Ricci e i figli Niccolò e Filippo ora ai vertici dell'omonima azienda del lusso con l'artista Andrea Bocelli e la moglie Veronica Berti, legati da un rapporto nato nel segno della reciproca stima e cresciuto fino a coinvolgere le rispettive famiglie, accomunate da una visione condivisa della cultura e dell’eccellenza italiana. La collaborazione tra la Maison e il Maestro risale al 2014, quando Stefano Ricci lo invitò a esibirsi davanti al gotha della moda internazionale al Nuovo Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Quella serata, dedicata alla città di Firenze, culminò con un gesto simbolico e memorabile: la donazione dell’illuminazione di Ponte Vecchio, inaugurata da Andrea Bocelli nell’atto di “donare la luce”. Da quel momento, il Gruppo Stefano Ricci sostiene con convinzione le attività filantropiche della Fondazione Andrea Bocelli, di cui la famiglia Ricci è ambasciatrice nel mondo. Un legame celebrato anche sul palcoscenico internazionale, quando il Maestro ha scelto di accompagnare con la propria voce l’apertura della prima sfilata della storia della Maison in Egitto, nello scenario millenario del tempio di Hatshepsut a Luxor. A Forte dei Marmi gli oltre 250 ospiti di “A Symphony in the Sky”, tra cui decine di personalità statunitensi del business, del commercio e dell'imprenditoria, hanno vissuto un’esperienza ispirata ai privilegi dello Stefano Ricci Club, il circuito internazionale dedicato ai clienti più affezionati della Maison: un universo di servizi esclusivi, accesso prioritario alle nuove collezioni e alle Limited Edition, creazioni personalizzate, il servizio “Sarto a Domicilio”, oltre a incontri riservati con protagonisti dello star system e appuntamenti unici come le sfilate-evento del brand. Un concetto di lusso che trova la sua massima espressione anche negli spazi privati della Maison: da Casa Stefano Ricci a Pechino e Singapore alla SR Mansion di Shanghai, ambienti pensati per accogliere ospiti in un’atmosfera di assoluta riservatezza, tra cene stellate, verticali di vini Stefano Ricci, cigar lounge e selezioni di fine spirits. La stessa filosofia accompagna le esclusive Suite Stefano Ricci negli hotel e resort di lusso, tra cui la SR Presidential Suite del Principe di Piemonte di Viareggio e la SR La Rocca di Castelfalfi. Un’esperienza che, ancora una volta, racconta un’idea di lusso profondamente italiana: fatta non soltanto di abiti e oggetti, ma di luoghi, emozioni e relazioni. La serata “A Symphony in the Sky” è iniziata con una cena esclusiva allestita direttamente sulla sabbia del Bagno Alpemare, dove il mare di Forte dei Marmi ha fatto da scenografia naturale a un summer dinner party d’eccezione. Decine di tavoli elegantemente apparecchiati sulla spiaggia hanno accolto gli ospiti in un’atmosfera sospesa tra convivialità, alta cucina e bellezza, sotto il cielo della Versilia. Al termine della cena, l’attenzione si è spostata verso il cielo: alle ore 22.30, infatti, 700 droni hanno preso il volo dando vita a un drone show, una spettacolare coreografia luminosa che ha trasformato la notte di Forte dei Marmi in una sinfonia di forme, colori e movimento. Un vero teatro a cielo aperto, con il firmamento sopra la spiaggia dell’Alpemare diventato una tela in continua evoluzione: centinaia di punti luminosi hanno disegnato nel buio figure, simboli e geometrie in perfetta armonia, accompagnando gli spettatori in un viaggio immersivo tra tecnologia e poesia visiva. Lo sciame di droni, coordinato con precisione millimetrica, ha animato il cielo anche con uno spettacolo pirotecnico. Ad ammirare “A Symphony in the Sky”, tra gli altri ospiti, anche l'attrice Nancy Brilli, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio serie A, Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, i vertici Toscana Aeroporti, Marco Carrai e Roberto Naldi, il sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika.

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Pubblicato il 25 Luglio 2026