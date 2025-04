“Una mia fan si nascose nella mia valigia”, il racconto di Laura Pausini

(Adnkronos) –

Verissimo proporrà oggi, domenica 20 aprile, l'intervista di Laura Pausini, rilasciata a Silvia Toffanin lo scorso 1 dicembre. Dal matrimonio in segreto alle follie più estreme dei fan: ecco il lungo racconto della cantante emiliana. "Fate l'amore stanotte" è il grido che Laura Pausini fa rivolgendosi al suo pubblico prima di chiudere ogni suo concerto. La cantante a Silvia Toffanin ha spiegato: "Io credo che se vai a un concerto e un cantante ti fa sentire davvero tanto bene è come fare l'amore. Non a caso, molti noi cantanti, dopo un concerto abbiamo una gran voglia", ha detto la cantante senza pensarci due volte. "E anche con questa intervista mi sono rovinata", ha scherzato. Laura Pausini a Verissimo ha raccontato i traguardi più importanti raggiunti nella sua vita e ha ricordato il momento in cui ha scoperto di essere stata presa al Festival di Sanremo durante la maturità, la cantante ha rivelato: "Io ero a scuola e mi ha chiamato mio papà per comunicarmelo. Mia mamma voleva che io facessi la farmacista, non ero capace e bisogna studiare per farlo". Sanremo che ha vinto nel 1993 nella sezione Nuove Proposte col brano La solitudine. Laura Pausini nel corso dell’intervista ha mostrato più volte tutta la sua gratitudine verso il pubblico, in particolare nei confronti di chi la segue sin dai primi anni della sua carriera. La cantante ha ricordato alcuni episodi divertenti che le sono capitati in questi anni: "Una volta una fan si chiuse in una valigia", ha confessato lasciando lo studio senza parole. A quel punto, Silvia Toffanin le ha chiesto di spiegare nei dettagli: "È successo dopo un concerto in Brasile, era l'ultimo di quel tour, lei era molto piccolina ed è riuscita a chiudersi in una valigia. Quando è stata scoperta io le ho detto che era 'una pazza' ma lei era pronta a fare tutto per me, mi diceva che avrebbe fatto le pulizie e qualunque altra cosa io le avessi chiesto", ha raccontato. Ampio spazio alla sua vita privata. Laura Pausini ha raccontato la sua bellissima storia d'amore con Paolo Carta e il matrimonio a sorpresa celebrato nel 2023. "Era l'anno del 30ennale della mia carriera, mia figlia Paola voleva tanto che noi ci sposassimo”, ha raccontato la cantante. "Ho ordinato torta e bomboniere per il trentennale, facendo scrivere 'LP 30' lasciando pensare a tutti che avremmo dovuto celebrare la mia carriera". E ancora: "L'abito di Paolo l'abbiamo ordinato su internet, per il mio ho riciclato delle cose che avevo e altre cose le ho ordinate dicendo che avevo un white party. Ho invitato parenti e amici poi, abbiamo fatto chiamare Paola quando eravamo già vestiti da sposi. Abbiamo cambiato anche lei e poi ci siamo presentati così agli invitati. È stato bellissimo. Non vi dico le facce dei miei parenti. Lo consiglio a tutti", ha concluso la 50enne. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 20 Aprile 2025