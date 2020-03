Una lotteria per rigenerare il Rione Candelaro

E’ partita in occasione della festa di San Giovanni Bosco la nuova edizione della Lotteria Sacro Cuore. La lotteria 2020 ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere il progetto RiGenerAzioni, selezionato da Impresa Sociale con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa, ed inoltre le attività che quotidianamente vengono svolte dall’Opera Salesiana presso la Parrocchia e l’Oratorio del sacro Cuore. “La nostra lotteria quest’anno ancor più vuole rappresentare un segnale di speranza per la nostra città, il cui inizio d’anno” dichiara il Presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino, Ente capofila del progetto RiGenerAzioni “è stato caratterizzato da eventi che hanno turbato le nostre coscienze”. Un momento di speranza e che guarda al futuro delle giovani generazioni questa raccolta fondi, perché continua Marino “è attraverso i giovani che noi abbiamo la possibilità di sovvertire ciò che oggi viviamo e promuovere attraverso un progetto educativo una nuova coscienza civile”. Non una semplice lotteria quindi. Infatti attraverso l’acquisto di un biglietto, dal costo simbolico di 2 euro, si dà una mano concreta a RiGenerAzioni, un progetto che sta coinvolgendo tantissimi ragazze, ragazzi e famiglie del Rione Candelaro con l’obiettivo di creare una comunità educante. Tanti i laboratori attivi in cui i ragazzi possono svolgere attività di doposcuola, teatro, sport, ma anche pensare al loro futuro professionale attraverso lo sportello lavoro e diventare cittadini consapevoli con i laboratori di cittadinanza attiva e di rigenerazione urbana. L’estrazione della Lotteria Sacro Cuore 2020 avverrà il 21 giugno 2020. E’ possibile consultare i premi sul sito www.foggia.donboscoalsud.it

