Una lotteria on line per un ospedale in India

Un prete indiano a Roma, un’attrice foggiana, Virginia Barrett, e i Lyons per un ospedale in India. Il progetto è partito dalla nota attrice di Foggia Virginia Barrett che nel 2007 ha fondato l’ Associazione Naschira, in indiano è una stella del Capricorno che significa Fortunata. L’ associazione ha due rami, quello che si occupa di eventi culturali ( mostre, gallerie, rassegne) e quello che pesca nella solidarietà. Ferma la cultura per pandemia, ecco che Nashira ha inteso seguire la via della solidarietà. Come? Con un ospedale di prefebbricato in India, costo 15.000 euro e qui ci ha messo lo zampino il prete indiano, vice parroco a Roma, don Prakash, il quale ha trovato il terreno giusto e il luogo idoneo. In tutto questo, un sogno della Barrett che nel 2008 ha visto Madre Teresa e gli sforzi di un medico milanese volontario in India morto poi di cancro. Per sovvenzionare il progetto è stata indetta una lotteria on line chiamata “Un ospedale per la vita”, con premiazione il 15 Maggio e biglietti a 5 euro. Dell’ organizzazione materiale della lotteria, stampa dei biglietti e notaio si occupano i Lyons di Prato. Abbiamo intervistato Virginia Barrett.

Virginia come nasce questa idea?

” Io sono presidente dell’associazione Nashira che in Indiano significa Fortunata, una stella del Capricorno. I suoi scopi sono solidarietà e cultura. Ferma quest’ ultima per pandemia, ci siamo buttati sul sociale con il progetto di un ospedale di prefabbricati in India del costo di 15000 euro. Tutto nasce da un mio sogno di Madre Teresa nel 2008 e dalla conoscenza con un medico milanese volontario in India poi morto di tumore. Un viceparroco indiano di Roma tal don Prakash, dal canto suo è risucito ad individuare in India il terreno giusto. Mi hanno aiutato tanto due medici foggiani”.

I Lyons anche…

“Certo, grazie a loro è possibile l’aspetto pratico, biglietti e notaio di una lotteria che abbiamo organizzato. Si chiama “Un ospedale per la vita” con premio finale il 15 Maggio, costo dei singoli tagliandi 5 euro. Il primo premio è 15.000 euro, a seguire computer portatile, orologio, tv e tablet”.

Bruno Volpe

