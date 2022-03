Una giovane promessa nel territorio garganico

Continuano i successi della modella garganica Valeria Di Maggio, nata e residente a San Giovanni Rotondo. Il suo primo approccio con il pubblico è stato nel 2016, all’età di 14 anni, calcando la passerella del concorso nazionale di ” Una Ragazza per il Cinema”, svoltosi in Sicilia e conquistando il titolo di Miss Coca-Cola. Col tempo matura il suo sogno di presentatrice e ci riesce, conducendo alcuni eventi locali. Collabora come attrice in alcuni videoclip di cantanti emergenti e nel dicembre 2021 conduce un concorso inclusivo di Moda e Cultura a San Giovanni Rotondo. In questo contesto molti sono stati i riconoscimenti di artista poliedrica, infatti durante lo svolgersi dell’ Evento ha saputo intrattenere ospiti e partecipanti interagendo tra una pausa e l’altra con piccoli aneddoti e interviste senza mai far annoiare il pubblico. Ha dimostrato il suo talento di conduttrice ancora una volta al concerto augurale del cantante Michele Longo, noto per la sua presenza in semifinale al “The Voice” di Rai 1. Grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale di San Giovanni Rotondo il cantante ha tenuto un concerto al Teatro Cinema Palladino, per festeggiare il suo successo e il ricavato in beneficienza. L’ evento condotto da un duo molto speciale, Benito Ripoli (grande veterano di molti spettacoli) e la promettente artista e modella Valeria Di Maggio. La serata è stata un successone, non solo per Michele Longo ma anche per la conduttrice Valeria Di Maggio che con padronanza e maestria ha incantato il pubblico. Attualmente collabora presso Tv Gargano Webtv, dove ogni settimana presenta un programma “Random” con ospiti in cui raccontano il loro percorso di vita. Per ultimo ma non finisce qui, conduce spettacoli che la titolare di “Un volto per la moda” organizza durante gli eventi di Moda e Cultura. Una giovane promessa nel nostro amato territorio garganico.

