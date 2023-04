Una giornata di formazione e orientamento per 47 imprese e oltre 250 studenti

47 imprese e oltre 250 studenti degli Istituti alberghieri della provincia di Foggia. Sono questi i numeri dei partecipanti alla 1a edizione di “Io lavoro in Puglia – Talent Day”. Una giornata di formazione e orientamento alle professioni del settore della ristorazione, ma anche di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Un evento ideato da Unioncamere Puglia e dalle Camere di Commercio pugliesi che, contestualmente, hanno organizzato il talent nelle province di competenza.

Quello della ristorazione è un settore florido ma che soffre la grave carenza di addetti. Sono oltre 15 mila le figure professionali mancanti in Puglia (dati Fipe Confcommercio) che frenano lo sviluppo e non consentono al comparto di decollare, nonostante la regione sia ormai fra le mete più ambite del turismo internazionale.

Da qui l’idea di realizzare un matching tra le imprese e gli studenti del 4° e 5° anno degli Istituti alberghieri (6 Istituti alberghieri della provincia di Foggia – Aldo Moro di Margherita di Savoia, Giuseppe Pavoncelli di Cerignola, Michele Lecce di San Giovanni Rotondo/Manfredonia, Luigi Einaudi di Foggia, Palazzo degli Studi Padre Pio di Orta Nova, ITS Turismo Puglia sede di Manfredonia).Nel corso della giornata, in apposite room, gli studenti hanno ricevuto informazioni relative all’orientamento al lavoro, dialogato con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia su aspetti legati ai contratti e alle normative, realizzato un video curriculum assieme all’ITS Apulia Digital Maker. Hanno poi partecipato a veri e propri “speed date” con chi offre lavoro nel comparto della ristorazione, incontrando direttamente le aziende.“Un’iniziativa cui plaudire e che finalmente fa sistema – ha detto l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Sebastiano Leo – . La Puglia, regione ormai globalizzata nei flussi, deve passare da un turismo artigianale a un turismo industriale, più organizzato e che superi il carattere stagionale, uno dei problemi nel reclutamento delle figure professionali”.Per Damiano Gelsomino, presidente di Unioncamere Puglia e della Camera di Commercio di Foggia, “i giovani devono mettersi in gioco professionalmente nelle imprese, per acquisire sin da subito le cosiddette competenze trasversali. La giornata di oggi è una grande opportunità di incontro e di orientamento e mai come in questo periodo storico le imprese hanno bisogno di professionisti e di addetti alla ristorazione. Un settore cruciale per il nostro territorio che può servire da volano per l’economia di Capitanata”.Tra le relazioni della giornata, grande interesse hanno suscitato quelle di Daniela Eronia sul progetto Erasmus+, dello chef stellato Domenico Cilenti e del Direttore di ANPAL Servizi, Domenico Paolone.



Pubblicato il 5 Aprile 2023