Una Fi-Aba Possibile, anche i “Bambini delle Fate”

Le sinergie che fanno bene a Foggia. E’ quella nata tra I Bambini delle Fate e l’associazione Il Girasole, che collaboreranno per realizzare il progetto “Una Fi-Aba possibile”, che prevede Laboratori Comportamentali, Psico-Motori, di Musicoterapia, di ArteTerapia, di Emozioni, Sportello di Ascolto e Formazione Genitori e Docenti e tanto altro per i bimbi e ragazzi con Autismo e con difficoltà. Per potersi realizzare, il progetto avrà bisogno di donazioni, che consentiranno a Il Girasole di poter offrire gratuitamente tutte queste attività di bimbi che ne hanno bisogno.

Importante, insomma, sarà l’elemento della solidarietà, su cui poggiano molte attività de I Bambini delle Fate: si tratta della nota organizzazione senza scopo di lucro che finanzia progetti di inclusione sociale, gestiti da associazioni, enti o strutture ospedaliere, rivolti a bambini e ragazzi con autismo e disabilità. I Bambini delle Fate si occupano esclusivamente di finanziare progetti di associazioni, enti ed ospedali, i cui beneficiari sono bambini e ragazzi con autismo e disabilità e le loro famiglie. I progetti finanziati, gestiti dalle strutture e dalle associazioni partner che realizzano interventi riabilitativi e di inclusione sociale, hanno lo scopo di migliorare la vita di chi è affetto da autismo e disabilità assicurando sollievo anche alle famiglie.

Il Girasole aderisce a due campagne dei Bambini delle Fate, “Sporcatevi le mani” e “Fare Impresa nel Sociale”, una è la campagna che l’organizzazione rivolge ai privati per sostenere questi progetti, assicurando nel tempo la continuità, l’altra è rivolta alle aziende. “Siamo molto felici di questa collaborazione – afferma Cristina Bubici, Psicoterapeuta e Supervisore ABA de Il Girasole -. La nostra associazione si occupa da sempre di offrire sostegno ai bambini con difficoltà legate anche all’autismo, e sapere che in questo progetto ci sarà la collaborazione di una organizzazione così importante come I Bambini delle Fate, ci riempie di orgoglio. Ed è una notizia molto importante per tutta la città di Foggia”.

