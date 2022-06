Una festa di colori, voci, storie. La “Giornata Mondiale del Rifugiato” anima Parcocittà

Una festa di colori, voci, suoni, vestiti, arti, abilità, storie. Come quella di Said che ha raccontato il durissimo viaggio che dal Pakistan lo ha portato in Italia. O come Favour, della Nigeria, che ha realizzato treccine africane e mostrati i lavori realizzati nell’ambito del laboratorio di sartoria. O come Asif, che ha preso il microfono per cantare una canzone del suo Paese, coinvolgendo anche altri suoi connazionali bengalesi e dell’area asiatica. E poi giochi per bambini, zucchero filato, attività ludiche, spettacoli col fuoco, laboratori di tessitura, mostra fotografica, presentazione del libro “Come ali di farfalla” di Marcello Colopi, premiazione del Torneo di Calcetto Interetnico, musica ed altro ancora. Voci, colori, arti per avvicinare la comunità foggiana al tema dei rifugiati e dei migranti, incontrando le loro storie, scoprendo le loro qualità artistiche, gustando i loro piatti, giocando insieme.

Parcocittà si è riempita di popoli di vari Paesi tutti riuniti per vivere la “Giornata Mondiale del Rifugiato”, organizzata a Foggia da Medtraining per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo, costretti a fuggire da guerre e persecuzioni, lasciando i propri affetti, la propria casa e tutto ciò che un tempo era la loro vita per cercare salvezza in un altro Paese. La cooperativa sociale Medtraining, ente gestore di diversi progetti SAI – Sistema di Accoglienza ed Integrazione – presenti in provincia di Foggia (Candela Free Entry e Vulnerabili, Poggio Imperiale, Orsara di Puglia, Manfredonia) ha organizzato un momento di festa, condivisione, riflessione, gioco per avvicinare la comunità al tema dei rifugiati e dei migranti, ascoltando le loro voci, entrando nelle loro storie, scoprendo le loro qualità artistiche, gustando i loro piatti, giocando insieme. L’iniziativa si è svolta in in collaborazione con Mondo Nuovo Aps (ente gestore del progetto SAI Stornara Minori), Unicef – Comitato di Foggia, consorzio di cooperative sociali Oltre / la rete di imprese. Il ricco e variegato buffet è stato curato dalla cooperativa Ortovolante con prodotti etici e solidali del nostro territorio.

La “Giornata Mondiale del Rifugiato” è un appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che attraverso l’UNHCR – Agenzia Onu per i rifugiati – ha lanciato la campagna Together #WithRefugees per sensibilizzare l’opinione pubblica sul diritto di tutti i rifugiati di essere protetti, chiunque siano e da qualsiasi parte provengano, e di ricostruire la loro vita in dignità. Ed i progetti di accoglienza avviati da Medtraining e Mondo Nuovo in collaborazione con le diverse Amministrazioni Comunali viaggiano in questa direzione poiché vogliono offrire ai rifugiati la possibilità di mettere a disposizione le loro competenze e il loro desiderio di ricostruire le proprie vite.

