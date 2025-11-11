Una coppia si bacia a Barcellona e spunta… Messi

(Adnkronos) – 'Fuori onda' per Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino è stato protagonista di un video diventato rapidamente virale sui socail network, 'irrompendo' nel romantico bacio di una coppia per le strade di Barcellona. I due si stavano riprendendo mentre abbracciavano, con la ragazza che teneva in mano un grosso mazzo di fiori, nella più amorevole delle scene in una delle vie principali della città catalana. A un tratto però, il telefonino ha ripreso, alle loro spalle, Messi, ora attaccante dell'Inter Miami, tornato per qualche giorno in quella che è stata casa sua, con la maglia blaugrana addosso. L'argentino è entrato nell'inquadratura, con tanto di guardia del corpo al seguito, e ha suscitato la reazione incredula del ragazzo, rimasto letteralmente a bocca aperta. "Ieri sera sono tornato in un posto che mi manca con l'anima. Un posto dove sono stato immensamente felice, dove voi mi avete fatto sentire mille volte la persona più felice del mondo", ha scritto Messi pubblicando foto che lo ritraggono all'interno del 'nuovo' Camp Nou, ancora chiuso per i lavori di ristrutturazione. L'argentino però non ha escluso un ritorno, anche se in altra veste: "Magari un giorno potessi tornare, e non solo per salutarti come giocatore, come non ho mai potuto fare…".

Pubblicato il 11 Novembre 2025