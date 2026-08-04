Una ciclovia per unire 29 comuni: “Può diventare la più grande del Sud”

Collegare con un’unica rete ciclabile e pedonale i 29 comuni dei Monti Dauni, mettendo a sistema tratturi, mulattiere, antichi cammini e strade di servizio già presenti lungo i crinali, per fare della Subappenninica uno dei più grandi itinerari dedicati al turismo lento del Mezzogiorno. È da questa idea che prende avvio l’attività del neonato Circolo Legambiente Monti Dauni, nato con l’obiettivo di promuovere la tutela ambientale come leva di sviluppo per l’intero comprensorio. L’iniziativa nasce in un territorio che si estende per oltre 1.900 chilometri quadrati e custodisce uno dei patrimoni ambientali più importanti della Puglia, con circa 30 mila ettari di boschi tra querceti, faggete e pinete mediterranee, oltre 40 milioni di alberi, il Monte Cornacchia, che con i suoi 1.151 metri rappresenta la vetta più alta della regione, il lago Pescara di Biccari, l’invaso di Occhito e un patrimonio di biodiversità che comprende numerose specie animali e vegetali di pregio. Proprio dalla volontà di tutelare e valorizzare questo patrimonio è nato ufficialmente il Circolo Legambiente Monti Dauni, presieduto da Giancarlo Casoli, affiancato dal vicepresidente Luigi De Seneen e dal segretario Francesco Velluto. Del direttivo fanno parte Michela Carta, Carmelo Zambri, Alessia Zagaria, Tiziano Stallone, Incoronata Bambacigno, Angelo D’Emanuele, Claudio Postiglione e Gabriele Francesco Mansueto.

“Siamo cittadini, professionisti e volontari legati profondamente ai Monti Dauni, a questo grande polmone verde posto nel cuore della provincia di Foggia, un ponte naturale tra la Puglia, il Molise e la Campania”, spiegano i soci del neonato sodalizio attraverso una nota. “Ci muoviamo e operiamo dentro Legambiente APS, la più grande rete ambientalista italiana, con un metodo preciso: osservare, misurare e proporre”.

“Stiamo già lavorando al primo progetto: il ciclocammino dei Monti Dauni Un’infrastruttura culturale prima ancora che fisica: una rete ciclabile e camminabile di interesse intercomunale che collega borghi, luoghi d’arte, paesaggi rurali e risorse ambientali dei 29 Comuni della Subappenninica Dauna, dal Fortore al Vulture. Può diventare la ciclovia più estesa del Sud Italia. Il progetto non nasce dal nulla: recupera tratturi, mulattiere, cammini religiosi e -dove utile -le strade di servizio degli impianti eolici, già aperte lungo i crinali, per collegare e mantenere la rete in modo economico e a basso impatto. Siamo convinti che la rinascita dei Monti Dauni passa dalla tutela proattiva e propositiva dell’ambiente”.

L’associazione ha già avviato la campagna di adesioni. Sul sito ufficiale sono disponibili recapiti e informazioni per iscriversi e partecipare alle attività. “C’è molto lavoro da fare – concludono i promotori – ma crediamo che il futuro dei Monti Dauni passi dal legame tra ambiente, storia, borghi e comunità, un patrimonio capace di generare sviluppo sostenibile e nuove occasioni di crescita per chi vive questo territorio e per chi sceglierà di scoprirlo”.



Pubblicato il 4 Agosto 2026