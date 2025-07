Un viaggio immersivo nel mondo dell’extra vergine d’oliva

L’evento – organizzato dal Comune di Vieste con il contributo della Regione Puglia e con il patrocinio di Provincia di Foggia, GAL Gargano, Slow Food Gargano – è stato presentato a Palazzo Dogana. La cinque giorni prevede un’ampia varietà di appuntamenti che condurranno appassionati e curiosi alla scoperta dell’extra vergine con workshop, degustazioni, assaggi guidati, laboratori, show cooking, incontri a tema, concerti e mercatini. A fare da sfondo agli incontri saranno, come sempre, luoghi suggestivi come uliveti secolari, trabucchi, agriturismi immersi nella natura e terrazze sul mare di Vieste. «La Settimana dell’Olio è un evento che punta a far crescere i produttori ma anche a diffondere la cultura dell’olio tra i consumatori. È un festival gastronomico che mette al centro l’olio extravergine di oliva, al quale si legano altri alimenti identitari della tradizione gastronomica pugliese, nazionale e da quest’anno anche internazionale», ha affermato la direttrice organizzativa dell’evento Sabrina Pupillo, che ha illustrato il programma e le novità della 9^ edizione caratterizzata dall’apertura ai Paesi Baltici. I giornalisti gastronomici lituani, Paulius Jurkevicius e Jurgita Jurkevicione saranno protagonisti, nella giornata del 27 agosto, di un incontro dedicato all’analisi del mercato, della comunicazione e delle opportunità dell’extra vergine di oliva nei Paesi Baltici, e di uno show cooking (a cura dell’associazione Cuochi Gargano e Capitanata) che prevede l’abbinamento di piatti lituani e oli extra vergini di oliva del Gargano. Tra le new entry dell’edizione 2025 ci sono la giornalista del Gambero Rosso Mara Nocilla che guiderà l’assaggio dei sottoli pugliesi con “Il boccaccio: l’E.V.O. nel barattolo”; il rinomato pizzaiolo Diego Vitagliano che insieme a Luciano Pignataro sarà protagonista del riuscitissimo format “Pizza in Piazza” (in collaborazione con l’associazione Pizzaioli Garganici); l’appassionato esperto di panificazione Francesco Arena che, insieme ad Antonio Cera, parlerà di “Pane e Olio”; il medico ed epidemiologo Franco Berrino che terrà un talk dal titolo “Alimentare il benessere: l’extra vergine alleato della salute” (in collaborazione con il Consorzio Unico Eccellenze Daune); la prof.ssa dell’Università degli Studi di Bari Antonia Tamborrino che guiderà la visita al frantoio dell’Oleificio San Luca per far capire “Come nasce un extra vergine”. È confermata la presenza di ospiti importanti e affezionati all’evento come Giuseppe Cupertino (presidente della Fondazione Italiana Sommelier Puglia e Sommelier dell’olio), Nicolangelo Marsicani (olivicoltore e frantoiano dalla grande esperienza), Nerina Di Nunzio (esperta di enogastronomia e crescita personale) e Antonio Cera (panificatore e ideatore di Grani Futuri).

«La Settimana dell’Olio vuole lanciare un messaggio molto chiaro: l’olio extra vergine d’oliva non è un semplice condimento, ma un alimento centrale nella nostra dieta mediterranea, che consumiamo ogni giorno e che incide sulla nostra salute. Per questo è fondamentale imparare a scegliere la qualità, andando oltre il prezzo. Chiediamoci sempre perché un olio costa meno rispetto a un altro: dietro ci sono differenze legate al processo produttivo, alla qualità delle olive, al rispetto del territorio e al lavoro delle nostre aziende», ha sottolineato Gaetano Paglialonga, Assessore ai Grandi Eventi e all’Agricoltura del Comune di Vieste, che ha aggiunto: «Quest’anno abbiamo fatto un ulteriore passo avanti: abbiamo internazionalizzato l’evento, accogliendo giornalisti esteri e importanti profili del mondo food, perché crediamo che il nostro olio, le storie di chi lo produce, meritino di essere raccontate anche fuori dai confini nazionali. Lavoriamo per far crescere la cultura dell’olio e per dare ai nostri produttori opportunità concrete, valorizzando un prodotto che è parte della nostra identità e del futuro del nostro territorio».

Tanti gli incontri in programma che prevedono l’abbinamento con l’oro verde. Oltre ai classici con il cibo, il pane e la pizza, ci saranno: “Pesca e Olio”, l’esperienza di pesca dal Trabucco di Santa Croce con la degustazione guidata di oli EVO (in collaborazione con l’associazione La rinascita del Trabucco); “Mixoilogy”, la masterclass di cocktail all’extra vergine con Riccardo Santovito di Gargano Dry Gin; “Benessere e Olio”, meditazione di consapevolezza mindfulness tra gli uliveti secolari con Nerina Di Nunzio.

Immancabile il collaudato format “A tu per tu con il produttore”, che quest’anno prevede due incontri con le aziende, Olio Intini e De Carlo, e uno con la Federazione Italiana Olivicoltori Indipendenti (FIOI) e il suo presidente Filippo Legnaioli.

Non mancherà l’appuntamento dedicato ai più piccoli, introdotto con successo lo scorso anno, che questa volta metterà a confronto la bruschetta e la merendina con il laboratorio a cura dell’Associazione Pandolea Donne dell’Olio e con la presenza della presidente del Consorzio Olio di Puglia IGP Maria Francesca Di Martino, insignita dal Ministero del titolo di “Maestro dell’Arte Olivicola Italiana”. E poi il concerto di musica classica tra gli ulivi e la passeggiata tra gli ulivi secolari Presidio Slow Food che sarà guidata dal dottore forestale Giovanni Russo.

Tra gli assaggi guidati la novità sarà la “Tasting experience” (a cura dell’associazione Oleum) con i vincitori del concorso Mignola d’Oro Gargano Extra Virgin Olive Oil Awards. Interessante anche il “Progetto Biodiversità: Kefir di mandorla & Olio” in collaborazione con la Fondazione ITS Agroalimentare Puglia.



Pubblicato il 11 Luglio 2025