Un trionfo di numeri, partecipazione e creatività

L’essenza che trionfa sull’assenza, la passione sulla rassegnazione, la creatività sulla nostalgia. Con la diretta streaming della Pentolaccia Digitale e del Galà delle Premiazioni domenica scorsa si è conclusa la smart edition del Carnevale di Manfredonia, ideato e coordinato da POP_Officine Popolari, contraddistintasi per il coinvolgimento totale e trasversale della città, mobilitata in massa, per dare lustro alla cultura del Carnevale.

Un vero e proprio plebiscito testimoniato in primis dall’incredibile ed incessante numero di partecipanti ai contest, che hanno permesso di mettere in luce il talento e la creatività non solo delle storiche maestranze ma anche di migliaia di cittadini. Tante persone, soprattutto bambini e ragazzi, che hanno giovato del palcoscenico mediatico delle dirette della “Gran Parata Digitale” (di domenica 14 febbraio con la collaborazione di “Coworking Smartlab”) e della “Pentolaccia Digitale”, trasmesse per la prima volta in maniera univoca ed unanime da tutte le testate giornalistiche e le radio di Manfredonia: “Stato Quotidiano”, “Manfredonianews”, “Ilsipontino.net”, “Radio Manfredonia Centro”, “Manfredonia Tv” e “Rete Smash” (e dalle pagine social “Manfredonia Immagini e Parole” e “Manfredonia Bella”).

L’edizione smart 2021 (patrocinata da Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Teatro Pubblico Pugliese) ha fatto sì che Manfredonia risultasse tra i Carnevali più attivi e seguiti nel 2021 su web e social per contenuti prodotti e interazioni registrate (secondo solo a quello di Venezia, dati alla mano). Come da tradizione, non potevano mancare illustri ospiti: Antonio Stornaiolo (del duo “Toti e Tata”, grazie al Teatro Pubblico Pugliese), “I Forbicioni” (alias Lello Castriotta e Franco Rinaldi), Giulia Scarano (la web star de “Il Collegio” di Rai2”), Pinuccio (irriverente web star e pungente inviato di “Striscia la Notizia”), Vincenzo De Michele (attore sipontino attualmente impegnato nel cast della fiction di successo di Rai1 “Le indagini di Lolita Lobosco).

“Una grande gioia – scrive Saverio Mazzone, founder di POP – . La partecipazione che abbiamo stimolato è stata così intensa da risultare commovente. L’entusiasmo che ci ha messo chiunque abbia inviato i propri lavori è sintomatico di un forte talento creativo e della smisurata passione dei cittadini per la manifestazione più identitaria che siamo riusciti a preservare”.

