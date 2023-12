Un sorriso per i bambini ricoverati agli Ospedali Riuniti

Il Natale è sicuramente uno dei momenti più belli per regalare sorrisi ai bambini che si trovano in difficoltà, anche se è giusto farlo sempre per chi può perché il senso di donare al prossimo non deve avere un tempo o ricorrenza in particolar modo. Infatti con lo spirito di donare, a prescindere dal periodo festivo, è nata, come raccontano gli organizzatori, l’iniziativa ‘Christmas Time’. Un’iniziativa organizzata dalle associazioni ‘APS Capitanata Futura’ con il presidente Antonio Leonardo, ‘Foggia Social Club’ con il presidente Gino Di Pietro, la redazione di ‘Wesport24’ con il direttore responsabile Tiziano Cuttano ed altri rappresentanti, il centro sportivo ‘La Contessa’ della famiglia Baldassarre e ‘Million Dreams’. I regali sono stati donati ai piccoli degenti presso i reparti di pediatria, neuro-psichiatria infantile, chirurgia pediatria toracica degli Ospedali Riuniti di Foggia. A consegnare i doni sono stati i ragazzi dell’associazione ‘Million Dreams’ che vestiti da Spiderman, SpiderPunk e Donna Ragno hanno allietato i bambini presenti nel reparto facendo sbocciare dei sorrisi meravigliosi sui loro visi. Sono stati tanti i momenti emozionanti scaturiti da questa iniziativa e siamo sicuri che un periodo così speciale come quello del Natale sia il momento migliore per regalare attimi di svago ai bambini e alle loro famiglie. “Abbiamo realizzato una bellissima iniziativa di cui siamo orgogliosi” – ha dichiarato Antonio Leonardo, presidente Aps Capitanata Futura – “Abbiamo avuto la possibilità di portare dei doni ai bambini ricoverati nei reparti per poter regalare loro un po’ di serenità a Natale”. “E’ davvero una bella iniziativa – ha dichiarato Gino Di Pietro, presidente Foggia Social Club – “perché insieme a noi associazioni ci sono anche i Million Dreams che oltre ai regali hanno dato sorrisi a questi bambini e ai loro genitori“.

M.I.



Pubblicato il 23 Dicembre 2023