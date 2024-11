Un sequel per Forrest Gump? Tom Hanks è contrario

(Adnkronos) –

Tom Hanks è felice che non sia mai stato mai girato un sequel di 'Forrest Gump', il film del 1994 diretto da Robert Zemeckis vincitore di sei premi Oscar. L'attore, che si è riunito dopo trent'anni con regista e co-star di 'Forrest Gump' (Zemeckis e Robin Wright) per il nuovo film 'Here', ha espresso al 'New York Times' "gratitudine" per la mancata realizzazione del seguito della pellicola di grande successo. "È un amalgama straordinario che sta in piedi completamente da solo e non deve mai essere ripetuto", ha detto Tom Hanks. "E grazie a Dio non ci siamo mai preoccupati di provare a farne un altro. Perché mettere un cappello su un cappello?". Hanks ha raccontato che "hanno provato a parlare di un altro 'Forrest Gump', ma è durato solo 40 minuti. E poi non abbiamo mai detto: 'Ragazzi, andiamo'". L'attore ha aggiunto che gli piace vedere quanto il film sia ancora speciale per il pubblico. In questo momento, – ha detto al 'New York Times' – qualcuno sta guardando quel film dall'inizio alla fine da qualche parte nel mondo. E lo fa con lo stesso senso di comfort e familiarità".



Pubblicato il 2 Novembre 2024