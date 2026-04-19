Attualità

Un robot batte gli uomini (con record assurdo) nella mezza maratona di Pechino – Il video

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un robot umanoide ha battuto il record mondiale della mezza maratona: è successo oggi, domenica 19 aprile, a Pechino. La gara è stata organizzata su corsie separate: da una parte gli uomini e dall'altra le macchine, per evitare incidenti. Il robot vincitore – filmato da avversari in carne e ossa, molto divertiti dalla competizione – ha chiuso i 21 chilometri in 50'26", stracciando l'attuale record del mondo detenuto dall'ugandese Jacob Kiplimo (57'20"), grazie a una prestazione tenuta a una velocità media di 25 km/h.   Qualcosa del genere si era visto a Pechino anche l'anno scorso, ma stavolta il progresso è spettacolare visto che 12 mesi fa il primo robot era arrivato al traguardo in oltre due ore e 40 minuti.   
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Trump bocciato dal sondaggio, 63% americani boccia il presidente per Iran e economia

28 minuti fa

Bambino di 7 anni morto in piscina a Latina, si indaga per omicidio colposo

2 ore fa

Domenica In, l’ultimo concerto di Sandro Giacobbe: il ricordo della moglie

2 ore fa

Serie A, oggi Verona-Milan – La partita in diretta

2 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio