Un ricognitore aereo svelò il sito archeologico

Era metà maggio 1943 quando verso il tramonto un ricognitore della Royal Air Force sorvolava località Arpinova, non lontano da San Marco in Lamis. La missione puntava a individuare gli obiettivi su cui più avanti scaricare ordigni (il principale degli obiettivi era Foggia, che tra il 28 maggio e il 18 settembre avrebbe patito ben nove devastanti bombardamenti). La missione, dunque, era solo esplorativa. A bordo di quel ricognitore viaggiava pure un fotografo, incaricato di individuare le strutture mimetizzate (casematte e postazioni antiaeree). Quel militare scattò forse un migliaio di fotogrammi, poi destinati ad essere oggetto di studio dello Stato Maggiore. I fotogrammi relativi all’area di Arpinova si distinguevano per la singolare concentrazione di micro rilievi che facevano pensare a strade, mura, fossati, recinti e incavi ; tali micro rilievi erano stati messi in evidenza dalla bassissima angolazione della luce (per la stessa ragione essi sarebbero balzati agli occhi alla luce dell’alba). Sulle prime quell’insieme di affioramenti aveva fatto pensare ad una gigantesca base sotterranea. Ma poi gli esperti conclusero, giustamente, che quei micro rilievi tutto segnalavano meno che installazioni militari. Benché inutile ai fini bellici, il materiale relativo ad Arpinova invece che distrutto venne archiviato. A guerra finita, quelle foto vennero desecretate. Tra coloro che poterono osservarle c’era anche un archeologo, cui quelle gibbosità del terreno instillarono un ‘sospetto’. Da una sua segnalazione prese il via più in là una vasta campagna di scavi che portò alla scoperta del grande insediamento neolitico di Passo di Corvo. Una delle cose più preziose ricavate da quella miniera archeologica è una statuetta in terracotta alta meno di 7 centimetri che rappresenta una figura femminile con gli occhi socchiusi e l’espressione singolarmente ‘rapita’. Chi rappresenta la statuetta? Una persona in trance, in uno stato di coscienza alterata, uno sciamano che, sotto i fumi di erbe o funghi dal potere narcotico, cerca il contatto telepatico con visitatori venuti da altri mondi e scambiati per Dei? Al di sotto del seno (scoperto) la donna reca una rappresentazione della costellazione di Cassiopea. Mettendo le due cose assieme, (la trance e le stelle) e richiamandosi ai tratti somatici più ‘umanoidi’ che umani, studiosi audaci spingono la fantasia verso l’ipotesi extraterrestre. Ma allora si potrebbe pensare pure a un alieno che, adorno di simboli misteriosi, insegna a buoni selvaggi come invocare l’intervento degli Dei. Tra questi simboli misteriosi, al di sotto della rappresentazione stellare, spicca un graffito : due presumibili farfalle …

Italo Interesse

