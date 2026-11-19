In Puglia il 36,1% dei residenti vive in una condizione di povertà relativa, il dato è più alto della media del Mezzogiorno (24,8) e quasi triplo rispetto a quello nazionale (14,8%). Nel sud del Paese il 10,5% vive in povertà assoluta, il tasso di occupazione fra 15 e 64 anni è del 51% (62,5% a livello nazionale), mentre quello di disoccupazione è del 10,3%, con il picco di Taranto al 17,5%. I dati riferiti al 2025 sono contenuti nel report ‘La povertà in Puglia e in Italia’, a cura di Caritas Puglia e Caritas italiana, presentato a Bari. Erano presenti, fra gli altri, monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza Episcopale pugliese, Federica De Lauso, del Servizio studi di Caritas Italiana, e monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino. Dal documento emerge che il tasso di occupazione femminile al sud è del 37,9%, mentre i neet – giovani che non studiano e non lavorano – sono il 19%. La rilevazione registra, in Puglia, 14.168 persone ascoltate dalla Caritas nel 2025, mentre sono state 32.586 le persone raggiunte con le famiglie. Il 76,2% di queste persone sono di cittadinanza italiana, il 54,6% sono donne, con un’età media di 52 anni. Il report evidenzia anche che fra gli stranieri si osserva una vulnerabilità giovane, caratterizzata da lavoro povero, irregolarità, instabilità abitativa, percorsi migratori non consolidati. Fra gli italiani la fragilità è più matura: da 55 anni in su a causa della perdita del lavoro in età adulta, pensioni insufficienti, salute e solitudine. Fra i cittadini più esposti al fenomeno il 49,8% è sposato, il 74,8% vive in famiglia. Inoltre l’84,1% ha al massimo la licenza media. Fra le persone ascoltate in Puglia il 16% è un lavoratore povero, il 30,3% è costituito da stranieri occupati.

“Oggi il problema della povertà non è soltanto di chi non ha un lavoro, non ha soldi e non ha una casa, perché chi non ha soldi non può curarsi, quindi c’è gente che rifiuta le cure. Ci sono poi povertà costituite da situazioni che non sono così macroscopiche e visibili, pensiamo alla solitudine e alla depressione giovanile così come all’aumento delle malattie mentali e alla demenza infantile che sta aumentando e creando sacche di povertà nuove sulle quali dobbiamo trovare sinergia tra istituzioni pubbliche e privato”. Lo ha detto monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, a margine della presentazione del rapporto ‘La povertà in Puglia e in Italia’ a cura di Caritas. “Non possiamo più tollerare questo divaricarsi della forbice – ha aggiunto – ma dobbiamo imparare a mettere insieme le energie e le risorse che abbiamo”. Quanto alla fragilità delle periferie, “questa emerge non solo a Bari ma ovunque – ha precisato -. Le periferie portano con loro una malattia endemica, perché sono nate come luoghi di marginalità. A Bari stiamo cercando di fare il contrario, riportando le periferie al centro dell’attenzione pastorale e facendole diventare protagoniste di un cambiamento. Questa strada sta portando i suoi piccoli frutti”.

Il problema dell’aumento della povertà in Puglia “non è legato solo all’immigrazione, ci sono anche tanti italiani, lo vediamo nei nostri centri di ascolto. Vengono persone che lavorano e non riescono ad arrivare a fine mese”. Lo ha detto monsignor Giorgio Ferretti, arcivescovo di Foggia-Bovino. “la situazione – ha aggiunto – è abbastanza trasversale. Nelle periferie di una grande città come Bari il problema, io vengo da Foggia dove è molto sentito, inoltre ci sono le aree interne che si stanno spopolando, e dove gli anziani talvolta hanno anche il problema di andare a fare la spesa in negozi che non ci sono. Il costo del carburante aumenta, così come quello dei prodotti alimentari. Alcuni stipendi e le pensioni non vengono adeguati al costo della vita e così anche chi ha uno stipendio oggi si rivolge alla Caritas, come padri di famiglia che portano figli e moglie nelle mense”. Per Ferretti “la situazione sta peggiorando e siamo molto preoccupati. Meno soldi alla sanità comportano difficoltà maggiori a curarsi, necessità di muoversi talvolta in un’altra regione. Alla fine ne fanno le spese gli ultimi della catena, cioè gli anziani con la pensione minima, chi ha un piccolo stipendio. Per questo la nuova povertà italiana non è il clochard o il migrante, ma anche un certo numero di famiglie”.



Pubblicato il 19 Novembre 2026