Un provolone ‘al merito’

Nell’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera si può apprezzare un piccolo olio su tavola (52×78 cm.) datato 1567 che reca la firma di Peter Bruegel il Vecchio, il grande pittore fiammingo rimasto celebre per come seppe coniugare il culto del dettaglio col pensiero paesistico. Nell’opera, un contadino, un chierico e un soldato riposano indolenti e sazi all’ombra di un gran palo in cima al quale una mensola rotonda regge leccornie. In un clima surreale che più o meno apertamente omaggia Bosh, ogni genere di ghiottoneria popola la scena, dall’uovo à la coque che vaga su zampette, al pollo arrosto che si accomoda su di un piatto, fino al maiale che corre recando sul dorso il coltello che lo sta affettando. Stando ai critici la pittura potrebbe essere un’allegoria di due vizi capitali (gola e accidia). Titolo dell’opera : ‘Paese di Cuccagna’. Il paese di Cuccagna è un non-paese dove benessere, abbondanza e piacere sono alla portata di tutti e che dai tempi più antichi ricorre con nomi diversi in molti testi letterari. Il primo a fare cenno a questo luogo immaginario è nel V secolo a.C. il commediografo Ferecrate nell’opera “I Minatori”. Nella sua ‘Storia Vera’ ( II secolo a.C.), Luciano di Samosata descrive una città tutta d’oro, cinta da un muro di smeraldo, nel quale le spighe recano pani invece di chicchi e non esiste la vecchiaia. Nella III novella dell’ottava giornata del Decamerone Boccaccio parla del paese di Bengodi. Collodi nel suo Pinocchio cita il Paese dei Balocchi…. Al paese di Cuccagna è legato il gioco del Palo della Cuccagna. E’ questo un gioco popolare in cui i partecipanti cercano di conquistare premi – di norma, generi alimentari – posti in cima a un palo sul quale devono arrampicarsi. Classica espressione del gusto provinciale, perciò una volta immancabile in ogni sagra e fiera, l’Albero della Cuccagna era quasi sparito. Recentemente però, in questo clima di recupero della tradizione, si assiste qua e là al suo ritorno. La Puglia non è escluda da tale revival. Da noi l’Albero della Cuccagna è tornato in auge a Noci durante i festeggiamenti dedicati a San Giovanni Battista il 24 giugno, A Maruggio, in provincia di Taranto, alla Cuccagna si gioca la sera del 24 dicembre. A Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia, quest’evento ormai fa parte della tradizione popolare da diversi anni e si svolge in occasione della festività di San Antonio da Padova. Ad Alberona, ancora in provincia di Foggia, l’appuntamento è fissato per il giorno di San Giuseppe… L’albero della Cuccagna è uno spasso per gli spettatori poiché il palo è cosparso di grasso, sicché inizialmente si rimediano solo figuracce. Ma poi, a misura che quel grasso resta attaccato ai panni dei primi scalatori, l’arrampicata si fa via via meno ardua sino a che qualcuno non arriva in cima e stacca i premi, che per tradizione sono prosciutti, salami, scamorzoni e caciocavalli. Può anche succedere però che i premi… vengano incontro allo sfidante risparmiandogli la fatica dell’ascesa. Una decina d’anni fa, a Triggiano, un provolone si staccò da un ‘ramo’ centrando un concorrente. Il poverino dovette essere ricoverato. Si dice che, dimesso il giorno dopo, il malcapitato trovasse a casa, accompagnato da un bigliettino, il provolone che l’aveva mandato all’ospedale. Nel bigliettino il Comitato Feste, scusandosi dell’accaduto, significava allo sfortunato sfidante che il vistoso formaggio gli era stato “conferito al merito”.

Italo Interesse

