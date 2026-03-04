Un protocollo di intesa con l’Abi per maggiore sicurezza

Il prefetto di Foggia, Giovanni Grieco, ha assicurato ai sindaci che le difficoltà dei piccoli comuni restano una priorità per le forze di polizia. Questo tema è stato al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi alla presenza di numerosi rappresentanti della provincia, con particolare attenzione ai Monti Dauni, recentemente colpiti da diversi furti a bancomat e postamat.

Con undici assalti, tra tentativi e colpi riusciti dall’inizio dell’anno, la situazione assume connotati di vera emergenza. Negli ultimi giorni, 29 sindaci della Capitanata, in cerca di risposte concrete, avevano paventato l’ipotesi di dimettersi. Il prefetto ha tuttavia precisato che durante l’incontro non si è parlato di dimissioni. I sindaci hanno manifestato un forte senso di responsabilità, cercando soluzioni condivise per affrontare il problema.

Si sta lavorando per rafforzare la sicurezza nei piccoli comuni maggiormente colpiti dai furti, e l’obiettivo è accompagnare queste comunità verso una maggiore protezione. Alla riunione hanno preso parte anche rappresentanti delle Poste, delle banche e dell’Associazione Bancaria Italiana, ognuno dei quali ha contribuito a individuare strategie per migliorare i sistemi di difesa passiva.

È stata sottolineata l’urgenza di un ripristino rapido dei bancomat danneggiati, così da soddisfare le necessità delle comunità duramente colpite da questi episodi criminali. In vista di un futuro più sicuro, il prefetto ha annunciato che verrà presto firmato con l’Abi un nuovo protocollo d’intesa, mirato a integrare strumenti più avanzati basati sulle attuali tecnologie.

L’obiettivo è sviluppare documenti operativi efficaci e flessibili, capaci di fronteggiare al meglio le nuove strategie messe in campo dalla criminalità. Gruppi composti da piccole bande condividono tra loro competenze tecniche e tecnologiche per attaccare i dispositivi ATM.

Infine, è stata richiesta l’impiego degli istituti di vigilanza privata nelle aree maggiormente esposte al rischio, per garantire una protezione più attiva e rispondere alla crescente necessità di sicurezza del territorio.



Pubblicato il 4 Marzo 2026