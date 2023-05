Un presidio rurale dei Vigili del Fuoco in Foresta Umbra

L’Ente parco nazionale del Gargano si è impegnato a finanziare la realizzazione del presidio rurale dei Vigili del Fuoco in foresta Umbra e, più precisamente, a Mandrione dove sta già portando ad esecuzione – con risorse del proprio bilancio, integrate da un trasferimento del Ministero dell’ambiente – un altro intervento, del valore complessivo di circa 937.000 Euro, finalizzato alla realizzazione di una nuova caserma dei Carabinieri forestali del Reparto Parco Gargano. La collocazione di questi due interventi nel sito di Mandrione – in cui è già operativa l’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) – risponde a un’idea strategica dell’Ente parco che vede, proprio in quel sito, la creazione di un hub interforze in cui riunire le funzioni di controllo del territorio e di gestione delle emergenze per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi (Carabinieri forestali, VVF e ARIF).“Informati dal Comando provinciale dei VVF dell’opportunità derivata dal loro Comando nazionale di strutturare un presidio rurale in Puglia, l’Ente parco si è immediatamente adoperato per affermare la sua realizzazione nel nostro territorio; cosa, peraltro, assolutamente non scontata. Abbiamo, pertanto, riorientato l’attenzione dei VVF – inizialmente indirizzata verso altra ubicazione – verso la segheria di Mandrione per affermare una strategica presenza di mezzi e uomini in una zona pressocché a ridosso del cosiddetto hot spot, ovvero di un’area di circa 10.000 ha., particolarmente presidiata durante la stagione estiva dai Carabinieri forestali del Reparto parco, poiché caratterizzata dall’elevato rischio di incendi. Inoltre, al fine di soddisfare la condizione primamente necessaria alla concretizzazione del progetto, ci siamo impegnati a finanziare attraverso le risorse del nostro bilancio il riattamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture necessarie ad affermare questo importante presidio che, mi attendo, possa ospitare anche un elicottero con benna con cui operare celermente ed efficacemente sugli incendi già nella fase dell’innesco. Il percorso avviato, dunque, porterà a breve il sito di Mandrione ad essere un importante presidio territoriale interforze, dove Carabinieri forestali, VVF e ARIF potranno svolgere le loro funzioni in un clima di sinergia istituzionale da cui, sono certo, non potrà che discendere una serie variegata di positive implicazioni operative. Non posso che esprimere grande soddisfazione per questo considerevole risultato frutto di un grande gioco di squadra, di una positiva sinergia inter-istituzionale capace di affermare il generale e superiore interesse del territorio. L’importante significato di questo progetto va anche ricercato e ancorato nella memoria del devastante incendio che i 24 luglio del 2007, interessando una buona quota di quei 10.000 ha., tolse la vita a tre nostri conterranei e fece registrare più di 300 feriti. Una tragedia ancora viva nei dolorosi ricordi della Comunità garganica e non solo”, ha commentato il Presidente Pasquale Pazienza.



Pubblicato il 3 Maggio 2023