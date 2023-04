Un ponte solidale della memoria per contrastare la criminalità

Una sperimentazione partecipata per il contrasto della criminalità organizzata e della cultura della mafiosità, attraverso la creazione di una rete integrata di antimafia sociale, con il coinvolgimento di enti pubblici, del privato sociale, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie. È questo l’obiettivo di “Giro di B.O.A. (Bellezza Organizzata Antimafia) – Il ponte solidale della Memoria”, progetto vincitore dell’Avviso “Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie” della Regione Puglia.

Il progetto realizzato dall’associazione intitolata a Giovanni Panunzio, in collaborazione con una fitta rete di partner, è partito dalla figura di Mario Nero, testimone di giustizia nella vicenda processuale scaturita dall’omicidio di mafia di Giovanni Panunzio, venuto a mancare prematuramente nel 2021. Il progetto è diviso in tre azioni trasversali e tre azioni specifiche, per la durata di 16 mesi.

“Il progetto – spiega Dimitri Lioi, presidente dell’associazione che si richiama alla figura di Giovanni Panunzio – sviluppato in seno alla Consulta per la legalità provinciale, si sta sviluppando grazie ad una serie di laboratori, con la coprogettazione degli Enti del Terzo Settore associati e con gli enti pubblici coinvolti. I momenti artistici e creativi sono organizzati con un sistema integrato ‘fuori e dentro’ la scuola. Un sistema che porta alla partecipazione attiva dei beneficiari diretti ed indiretti, con la finalità di sviluppare il senso di appartenenza e di co-responsabilità sociale, attraverso gli strumenti dell’innovazione digitale e del teatro sociale. Punto di forza del processo di cambiamento – il Giro di B.O.A., appunto – è la strutturazione della Consulta per la legalità come governance stabile sul territorio provinciale e l’allargamento della compagine alle istituzioni scolastiche e ai gruppi di adulti coinvolti (animatori sociali e genitori), oltre alla partecipazione attiva nei processi decisionali degli studenti coinvolti. L’obiettivo specifico è, quindi, la costruzione del ponte della Memoria”.