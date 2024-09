Un picnic poetico al Parco Campi Diomedei e un’escursione letteraria nel centro storico della città che si concluderà con la visita guidata agli Ipogei: anche quest’anno il Presidio del Libro di Foggia RivoltaPagina partecipa alla Festa dei Lettori, in programma in tutta Italia dall’1 al 15 ottobre 2024.

Organizzata dall’Associazione Nazionale Presidi del Libro, infatti, la Festa dei Lettori vuole portare i libri allo scoperto, nelle piazze e per le strade, nei ristoranti e nei bar, nelle vetrine dei negozi, nei palazzi storici, nei castelli e in altri luoghi inconsueti.

Leggiamo insieme è il titolo che inaugura la XX edizione della Festa: un invito a rendere omaggio alla lettura e alla sua capacità di creare relazioni tra le persone. Tutti i Presidi locali sono invitati, dunque, ad organizzare letture pubbliche e a condividerle sui loro canali social.

Il pic-nic poetico si terrà martedì 1 ottobre 2024, alle ore 17.00, al Parco Campi Diomedei, con la collaborazione del gruppo di lettura di poesia Per certi versi… della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia. Immagina il mondo, infatti, è il tema scelto a livello nazionale per questa edizione della Festa dei Lettori, per celebrare il potere trasformativo della narrazione in ogni sua espressione. La scelta del Presidio RivoltaPagina, nato quasi tre anni fa su impulso della Biblioteca “la Magna Capitana”, è ricaduta sui componimenti in versi anche per la vicinanza temporale con la rassegna Fuori i Poeti, che ogni anno ad ottobre ospita a Foggia le voci poetiche più rappresentative del panorama italiano. Verranno presentati i quattro ospiti di quest’anno, con letture ad alta voce di una selezione delle loro poesie. Ogni partecipante, poi, potrà proporre una lettura pubblica in versi. La partecipazione è libera. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà al Museo di Storia Naturale di Foggia, in viale Giuseppe Di Vittorio, 31.

Sabato 12 ottobre 2024, sempre alle ore 17.00, escursione letteraria nelle vie del centro storico di Foggia, con la guida di Franca Palese dell’Associazione Ipogei Foggia. La passeggiata letteraria, infatti, si concluderà agli Ipogei con delle letture pubbliche nella città sotterranea. Altre soste narrative animeranno la passeggiata con tre tappe di letture pubbliche di brani, a scelta dei partecipanti, dedicati alle città, ai ricordi della propria infanzia legati al territorio. Si potranno leggere brani tratti da romanzi, racconti, saggi e poesie nazionali ed internazionali di ogni tempo. Per l’escursione letteraria è richiesta una quota di partecipazione di 8 euro, da versare all’Associazione Ipogei che curerà la visita guidata. La quota dà diritto anche alla tessera dell’Associazione. Prenotazione obbligatoria via email: presidiofgrivoltapagina@gmail.com

“È questa la terza escursione letteraria proposta dal Presidio RivoltaPagina: crediamo molto nelle forme aggregative di promozione della lettura, che consentano di socializzare con altri lettori in contesti inusuali”, spiega il Referente del Presidio, Alessio Tortorella, psicologo e psicoterapeuta, fondatore del gruppo Facebook Foggia Legge e dell’Associazione Parole Contrarie. “Le due precedenti escursioni si sono svolte nel bosco dell’Incoronata e a Castel Fiorentino”, conclude Tortorella.

Nato dalla sintesi delle esperienze di varie associazioni del territorio che hanno sottoscritto un patto di collaborazione con la Biblioteca, il Presidio invita sempre nuovi lettori ad entrare a farne parte.



Pubblicato il 25 Settembre 2024