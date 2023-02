Un piano della Regione per l’autosufficienza di sangue

La Regione Puglia ha stilato un piano per l’autosufficienza per il sangue e gli emocomponenti, fissando le indicazioni operative e gli obiettivi di sviluppo della Rete trasfusionale della Regione. Il piano prevede, tra l’altro, l’istituzione dei dipartimenti interaziendali della Medicina trasfusionale, organizzati su area vasta, la realizzazione delle officine di lavorazione degli emocomponenti, con l’istituzione di una commissione tecnica regionale, la prosecuzione del progetto plasma, una campagna di comunicazione per la promozione della donazione di sangue ed emocomponenti.

Obiettivi del piano sono: consolidare l’autosufficienza regionale durante tutti i periodi dell’anno, contribuire all’autosufficienza nazionale, definire la rete trasfusionale e realizzare i poli di lavorazione, oltre a monitorare l’applicazione dei criteri per la buona pratica e la appropriatezza trasfusionale. Questo per raggiungere l’obiettivo di fondo della raccolta: 18 chili di plasma ogni mille abitanti, come stabilito per ogni regione dal Centro nazionale sangue.

“Quello che presentiamo oggi è un documento molto importante – ha detto l’assessore alla Sanità Rocco Palese – che forma la rete del piano regionale per le donazioni di sangue. Riteniamo che questa sia la strada giusta, insieme alle associazioni che danno un apporto fondamentale anche per gli emoderivati. La Regione deve essere il motore della promozione delle donazioni.

Tutto sarà in rete, con maggiore efficienza per il sistema regionale, con l’immediata contezza di quante sono e dove servono le sacche di sangue”.

